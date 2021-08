C’est la machine à laver pliante Xiaomi parfaite pour les voyages | La technologie

Xiaomi ne cesse de surprendre avec un catalogue des produits le plus large. La dernière chose arrivée en Espagne est une machine à laver portable capable de laver les vêtements en 10 minutes pour continuer le trajet en voiture.

L’été est le moment idéal pour faire du camping. Et, est-ce que la période estivale bénéficie de bonnes températures qui favorisent la réalisation d’activités de plein air et pendant de longues périodes. Bien sûr, tout n’est pas aussi beau qu’il y paraît.

Souvent, lorsque vous partez en camping pendant plusieurs jours, les vêtements s’accumulent et vous devez vous arrêter aux laveries ou les laver à la main. Cette situation n’est pas nouvelle pour ceux qui se consacrent à faire des itinéraires en van.

Et, bien que la technologie ait beaucoup avancé, il semble qu’avoir une machine à laver dans la voiture soit encore impossible. Au moins un de taille maison, car il existe des accessoires qui remplissent la même fonction.

Xiaomi en a un et l’a lancé en Espagne. Le nom qu’il a reçu est Moyu XPB08-F1, c’est une machine à laver pliable capable de faire la lessive pendant 10 minutes au milieu d’un voyage.. Oui, vous avez bien lu, il est pliable.

Que signifie être pliable ? Eh bien, cela a à voir avec le design, chez Xiaomi, ils ont permis d’occuper le moins possible. Plié, il a des dimensions de 29,9 centimètres de long, 29,9 de large et 9,4 d’épaisseur. Allez, il prend peu de place et se place sous la selle.

Comme il prend peu de place, il ne pèse pas grand chose non plus. Il ne pèse pas plus d’un kilo, ce ne sera donc pas un problème de l’emporter avec vous. La puissance qu’il offre est de 21W et la capacité est de 800 grammes, ce qui se traduit par huit chaussettes, six sous-vêtements ou deux T-shirts..

Ce n’est pas que parmi tout cela dans la machine à laver portable, c’est que ces pièces peuvent être placées séparément et, nous supposons, des combinaisons peuvent également être faites tant qu’elles relèvent des équivalences que Xiaomi a données.

La machine à laver portable prend en charge une température de l’eau allant jusqu’à 60 degrés et les temps de lavage disponibles sont de 5, 10 ou 15 minutes. De plus, la vidange de l’eau se fait facilement grâce au drain escamotable.

Le prix du lave-linge portable Xiaomi est de 79 euros et il est disponible, bien que curieusement, en deux coloris : gris et rose. C’est un accessoire intéressant pour toutes ces personnes qui font des voyages en voiture et ne veulent pas renoncer à avoir des vêtements propres.