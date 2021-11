C’est la mangeoire automatique dont vos animaux ont besoin et c’est un succès sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avoir des animaux de compagnie est une responsabilité, et nous devons les nourrir plusieurs fois par jour dans les meilleures conditions d’hygiène possibles, et parfois par manque de temps nous ne remplissons pas la mangeoire pour chat ou chien avec la nourriture nécessaire pour qu’ils puissent être bien nourris.

Parfois, par manque de temps, vous ne pouvez pas donner à vos animaux de compagnie la nourriture qu’ils méritent, et vous êtes sûrement intéressé un distributeur automatique capable de programmer différentes portions d’aliments secs pour que la mangeoire soit toujours pleine et que vos chiens et vos chats puissent manger à tout moment, même si vous n’êtes pas à la maison et que vous ne les avez pas emmenés en voyage avec leur cage de transport.

Cette mangeoire automatique pour animaux de compagnie d’une capacité de 4L se trouve pour seulement 69,99 euros sur Amazon, et est l’un des produits les plus populaires dans la nourriture pour animaux de compagnie.

Cette mangeoire automatique pour chiens et chats permet de nourrir vos animaux à tout moment de la journée pour seulement 69,99 euros

Cette mangeoire automatique pour animaux à 69,99 euros vous pouvez la recevoir chez vous dans les prochains jours, et il a une capacité de 4 l pouvant contenir jusqu’à deux kilos d’aliments secs.

Mieux encore, grâce à l’application dédiée que vous pouvez télécharger gratuitement, vous pouvez même programmer jusqu’à six tétées automatiques par jour, chaque repas donnant entre 1 à 15 portions, pour nourrir vos chiens et chats de la manière la plus saine.

Il dispose également d’un couvercle d’étanchéité visuel afin que vous puissiez voir les aliments secs qui se trouvent à l’intérieur de l’appareil, ce qui permet de mieux gérer l’état de conservation des aliments.

D’autre part, lors du nettoyage, il dispose d’un bac d’alimentation amovible, vous n’aurez donc aucun problème à le laver avec un chiffon humide ou sous le robinet.

