C’est la marque de smartphone avec laquelle vous êtes le plus heureux en ce moment

L’industrie des smartphones est actuellement dominée par Apple, Samsung et Xiaomi. Il existe cependant de nombreux autres fabricants en lice pour des parts de marché, tels que Oppo, Vivo, OnePlus, Sony, Motorola et autres.

Cependant, ces acteurs ne restent pas immobiles et font généralement évoluer leurs produits, services et stratégies. Donc, dans cet esprit, nous avons pensé que ce serait le bon moment pour demander quelle marque vous êtes le plus heureux en ce moment. Voici comment vous avez répondu.

De quelle marque êtes-vous le plus satisfait en ce moment ?

Résultats

Le sondage a été publié le 1er juin et plus de 6 000 votes ont été exprimés au moment de la rédaction, ce qui nous donne une bonne taille d’échantillon avec laquelle travailler. Mais est-ce vraiment une surprise que Samsung ait obtenu le plus de votes (32,71 %) ?

La société a pris plusieurs mesures favorables aux consommateurs au cours des deux dernières années, notamment quatre ans de mises à jour de sécurité et trois générations de mises à jour de versions Android pour une variété d’appareils. Samsung a également lancé la série Galaxy S21 avec une baisse de prix de 200 $ par rapport à la série S20, tandis que ses nouveaux téléphones Galaxy A ont également un bon rapport qualité-prix.

Il est intéressant de noter que Google occupe la deuxième place, avec 14% des personnes interrogées déclarant que c’est le fabricant dont ils sont le plus satisfaits. Google ne fait pas partie des cinq premiers en termes de livraisons, mais la société a proposé d’excellents appareils de milieu de gamme dans les Pixel 4a et Pixel 4a 5G. Le Pixel 5 n’était pas un produit phare à part entière, utilisant plutôt du silicium de milieu de gamme, mais il en a quand même apporté beaucoup. Ajoutez à cela l’engagement de trois ans de Google pour les mises à jour de la version Android et il est compréhensible que les gens choisissent la marque.

Apple et OnePlus étaient pratiquement à égalité, représentant chacun 12% des voix. C’est intéressant de voir Apple si haut dans la liste, mais ce n’est pas surprenant quand on y pense. Les iPhones d’Apple offrent un système d’exploitation complètement différent, de longs engagements de mise à jour, un accès à un écosystème de services différent et du silicium puissant. En fait, les appareils Apple représentent 20 % de notre audience selon notre dernier rapport sur les statistiques des visiteurs.

Oppo, Realme et Vivo ferment la marche, représentant chacun 1% des voix. Il convient de noter qu’Oppo et Vivo ont récemment annoncé de nouveaux engagements de mise à jour, mais ces engagements ressemblaient plus à un mouvement de relations publiques qu’à une décision favorable aux consommateurs. Les deux sociétés ont annoncé trois ans de mises à jour de version, mais Oppo ne l’offre qu’à la série Find X3 tandis que Vivo ne l’offre qu’aux prochains produits phares de la série X (la nouvelle série X60 n’intervient donc pas dans cette action). Pendant ce temps, Realme ne s’efforce d’offrir que deux ans de mises à jour de version pour ses principaux appareils.

Michael Garoutte : Euh… Aucune de ces réponses ? J’aimerais un appareil photo Pixel, des spécifications OnePlus ou Samsung, une batterie Motorola, deux sims, une prise casque, une prise en charge de la carte SD et la confidentialité de LineageOS. Aucun fabricant ne fournit ce que de nombreux utilisateurs veulent. Peter Mulders : Choisir un nouveau téléphone maintenant serait un cauchemar. OnePlus était mon choix, mais ils ont foiré leurs mises à jour. Pixel est cher et pas vraiment phare. Samsung a trop de ballonnements. Apple est cher et ce cran.. beurk.. Pour moi, il n’y a tout simplement pas de “meilleure marque” pour le moment aaron cooper: Google – 4a5G, fonctionne juste, facile à utiliser, la batterie dure longtemps, prend de superbes photos , sous Android 12 Beta, tout fonctionne et je suis content. Rahul Pai : assez content de voir ROG 5 ramener le jack. en attendant décevant de voir jack et sd supprimés par samsung GR : facilement Asus. Ils ont raison de leurs priorités. Zenfone 8 ne surfacture pas les gadgets sophistiqués, il donne l’essentiel ; format de poche, écran 120hz, SD888, prise casque, batterie killer, logiciel killer qui aide intelligemment cette batterie killer, et un prix imbattable surtout pour les performances. Je prendrais un Zenfone 8 si mon téléphone actuel ne faisait pas l’affaire. Encore faut-il voir les mises à jour. Joer’ct Drew (Aiodensghost): Samsung simplement parce que leur offre de milieu de gamme prend toujours en charge la prise casque et la carte SD. Dès qu’ils arrêteront, j’irai ailleurs Piotr : Pourquoi je suis content de Samsung ? en raison de 3 ans de mises à niveau du système d’exploitation – tout simplement. Pourquoi je suis extrêmement malheureux ? Parce que Samsung ne prend pas en charge la charge rapide dans ses produits. 25W en charge ? C’est médiocre Christian Hinayon: je suis content et content de ce que Xiaomi nous propose aux consommateurs finaux, je sais qu’il y a beaucoup de gens qui se plaignent des problèmes de publicités sur les smartphones xioami mais cela ne me dérange pas du tout car le désactiver n’est pas ça difficile.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir donné votre avis sur le sujet dans la section commentaires. Que pensez-vous de ces résultats ? Faites-nous savoir ci-dessous.