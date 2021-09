C’est la meilleure chose à propos de l’Apple Watch Series 7

Apple a dévoilé l’Apple Watch Series 7 lors de l’événement iPhone 13 de mardi, confirmant presque toutes les fuites d’Apple Watch que nous avons vues au cours des mois précédents. Surtout, les rumeurs les plus importantes sur l’Apple Watch Series 7 n’ont pas abouti. L’Apple Watch Series 7 est livrée avec des écrans plus grands et une meilleure qualité de construction. Mais le nouveau portable présente presque le même design que tous les modèles précédents. Il n’y a pas de bords plats, comme l’ont prétendu divers leakers. Nous nous attendions à ce que le nouveau design de l’Apple Watch libère de l’espace interne. Et nous avons supposé que l’espace supplémentaire pourrait être utilisé pour augmenter la capacité de la batterie. Mais nous ne saurons pas la taille de la batterie de l’Apple Watch 7 tant que quelqu’un n’aura pas démonté le nouveau portable.

Pendant le salon, Apple a confirmé que la nouvelle montre offrira toujours la même autonomie de 18 heures que ses prédécesseurs. Cependant, Apple a apporté une modification importante à la batterie de l’Apple Watch cette année, ce qui devrait mettre fin à votre anxiété quant à la durée de vie de la batterie.

Historique de la durée de vie de la batterie

Apple n’a cessé d’améliorer l’Apple Watch depuis le lancement du premier portable en 2015. Mais la durée de vie de la batterie de l’appareil n’a pas pris un coup. L’Apple Watch devrait vous durer toute la journée, selon la façon dont vous l’utilisez. Au fil des ans, Apple a ajouté des processeurs plus efficaces à la montre tout en élargissant ses fonctionnalités de suivi de la santé. Cela signifiait qu’Apple ne pouvait pas égaler ce que les montres intelligentes et les trackers de santé concurrents offrent en termes de durée de vie de la batterie. Chaque nouvelle Apple Watch était toujours livrée avec une estimation de la durée de vie de la batterie de 18 heures, ce qui signifiait que vous deviez la charger tous les jours.

Alors que certaines personnes chargent l’appareil pendant la nuit, Apple a introduit des fonctionnalités de suivi du sommeil qui ne fonctionnent évidemment que si vous portez l’Apple Watch pendant que vous dormez. Cela signifiait que vous deviez trouver un autre moment de la journée pour recharger la batterie. Mais maintenant, la batterie de l’Apple Watch Series 7 résout tout cela.

La meilleure fonctionnalité de l’Apple Watch Series 7 est la batterie

Les rumeurs d’Apple Watch Series 7 qui ont précédé l’événement indiquaient que le nouveau portable serait doté d’un tout nouveau processeur. Mais ce n’est apparemment pas le cas. L’Apple Watch Series 7 contiendra toujours le même S6 SiP que son prédécesseur. Un processeur plus récent apporterait probablement des gains d’efficacité supplémentaires qui pourraient prolonger la durée de vie de la batterie. Apple a déclaré lors de l’événement que l’Apple Watch 7 avait encore une autonomie d’une journée, ce qui signifie 18 heures d’utilisation. Mais ensuite, il a annoncé une surprise : l’ajout d’une technologie de charge rapide.

L’Apple Watch sera livrée avec un chargeur sans fil USB-C qui prend en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 20 W. Apple n’a pas spécifiquement mentionné la vitesse du chargeur, mais tout est écrit en petits caractères sur les pages de produits Apple Watch Series 7.

Apple a déclaré lors de l’émission que la série 7 se rechargerait jusqu’à 33% plus rapidement que la série 6, grâce à la nouvelle architecture de charge et à un chargeur USB-C. En pratique, cela signifie que vous obtiendrez jusqu’à 80 % de puissance en seulement 45 minutes. Cela aura un impact considérable sur les habitudes de charge de votre Apple Watch Series 7. Vous pouvez recharger l’appareil avant le début de votre matinée. De cette façon, vous pouvez le porter la nuit pour suivre votre sommeil. Apple a tenu à indiquer que 8 minutes de charge de la batterie seraient suffisantes pour 8 heures de suivi du sommeil.

L’Apple Watch Series 7 manque d’autres capteurs de santé sophistiqués au-delà de ce que la série 6 offre déjà. Et il n’a pas la rumeur S7 SiP. Dans cet esprit, l’amélioration de la vitesse de charge de la batterie pourrait être la meilleure chose à propos du nouveau portable.

Le segment de batterie de la série 7 d’Apple de l’événement iPhone 13 suit ci-dessous.