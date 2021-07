C’est la meilleure façon de manger des cookies aux pépites de chocolat selon la science | Vie

in

A l’Université d’Oxford ils ont proposé de répondre au doute existentiel de beaucoup de gens, comment manger correctement un cookie ? Ils l’ont fait en utilisant comme objet de tests un Digestif trempé dans du chocolat, nous vous donnons les résultats.

Manger un cookie n’a pas beaucoup de science, n’est-ce pas ? On peut penser que les études scientifiques qui sont faites traitent toujours de questions d’une importance vitale pour le développement de la société ou l’amélioration de notre existence. Mais la réalité est que Dans de nombreux cas, les études sont destinées à résoudre des doutes aussi banals que, par exemple, Quelle est la meilleure façon de manger un biscuit au chocolat ?

Le personnel scientifique d’un laboratoire de l’Université d’Oxford a décidé de répondre à cette question et pour cela ils ont utilisé un Biscuit Digestif comme modèle de test.. Oui, des biscuits d’apparence saine et qui, soi-disant, aident le corps à effectuer le processus de digestion.

En utilisant ces biscuits soi-disant sains, mais avec la modalité qui a un enrobage de chocolat d’un côté, ils ont enquêté et les conclusions sont claires.. Les experts parlent d’une méthode presque révolutionnaire pour manger des cookies.

Vous devez supprimer le cookie du package. L’emballage doit être à température ambiante pour que le biscuit ait la meilleure texture. Le cookie sera transféré dans la bouche avec le côté chocolat vers le haut. Au moment de donner la première bouchée, on changera l’orientation du biscuit et on placera le visage avec le chocolat vers le bas. Le mordant qui doit être donné au biscuit doit être substantiel, pas de demi-mesures. Si nous sommes seuls, il est conseillé de le mâcher la bouche ouverte afin de mieux apprécier toutes les tonalités du son généré par le cookie.

Ce sont les résultats de la recherche, chacun peut avoir ses préférences quand il s’agit de manger des biscuits, mais ce qui a été trouvé, c’est que les preuves suggèrent que ce serait la meilleure façon de le faire.

Bien sûr, ils ne parlent que de cookies digestifs. Il se peut qu’en changeant d’objet d’étude les résultats soient différents. Il faudra attendre de voir si les chercheurs de l’université d’Oxford oseront avec un biscuit Maria.