C’est la meilleure offre de routeur maillé Prime Day que vous trouverez

Le système maillé Eero 6 appartenant à Amazon est la meilleure offre de routeur maillé sur Prime Day grâce à l’accent mis sur un logiciel convivial et une excellente intégration à la maison intelligente. Cette offre d’appareil Amazon fonctionne très bien avec d’autres appareils Amazon grâce à l’intégration d’Alexa, mais est également compatible Homekit pour les utilisateurs Apple Home. Et si vous assemblez la maison intelligente parfaite, un hub Zigbee intégré signifie une chose de moins à brancher et à suivre.

Cette offre, qui comprend un routeur et un répéteur, vous permet de bénéficier d’une réduction de 70 $ sur le prix normal, ce qui signifie que vous pouvez commencer avec votre premier maillage pour seulement 129 $. Pour mettre cela en perspective, le routeur Eero 6 à lui seul coûte normalement 129 $, donc si vous avez attendu le bon moment pour acheter un Eero, c’est comme obtenir le répéteur gratuitement.

Eero 6 (1 routeur + 1 rallonge) | 70 $ de rabais sur Amazon

Avec jusqu’à 3 000 pieds carrés de couverture et des vitesses Wi-Fi 6 AX1800, le routeur Eero 6 avec une rallonge est à peu près la solution idéale pour tous ceux qui envisagent de construire leur premier maillage.

Eero 6 est un routeur Wi-Fi 6 compact avec des vitesses AX1800 double bande. Lorsqu’elles sont utilisées comme un maillage, ces vitesses sont idéales pour les connexions Internet jusqu’à 500 Mbps, ce qui est suffisant pour à peu près tout, y compris le streaming 4K. Si votre décoration intérieure ne nécessite pas d’antennes et de fils, c’est une excellente solution.

Le routeur et l’extension Eero 6 mesurent chacun moins de 4 pouces de large et seulement 2,4 pouces de hauteur. Vous voudrez laisser un peu d’espace au-dessus pour vous assurer qu’il ne surchauffe pas, mais ce n’est pas difficile à intégrer dans une étagère. Un cadre photo en plastique placé devant et légèrement penché sur l’extension Eero 6 peut presque masquer l’appareil sans aucune réduction significative des performances.

Si votre ancien routeur vous offre déjà une couverture dans les parties éloignées de votre maison mais que les vitesses sont incohérentes, un maillage peut vous aider. Votre routeur communique avec vos appareils pour fournir une couverture, mais vos appareils doivent également répondre. Ceci est particulièrement important pour les appareils tels que les caméras qui doivent envoyer en permanence une assez grande quantité de données à votre routeur. Avec un maillage, ces appareils peuvent se connecter à un nœud situé beaucoup plus près et le maillage se chargera de diriger ces données là où elles doivent aller.

Le routeur Eero 6 n’a qu’un seul port Ethernet ouvert pour les appareils filaires et le répéteur n’en a pas. Si vous avez besoin de ports Ethernet sur votre nœud maillé, vous pouvez simplement utiliser un autre routeur Eero 6 comme nœud. De plus, vous pouvez connecter un commutateur Ethernet au routeur si vous disposez déjà d’un câblage Ethernet.

Eero est configuré avec une application sur Android ou iOS et vous aurez besoin d’un compte Eero. Vous n’avez rien à payer dans l’application à moins que vous ne le vouliez et des fonctionnalités telles que la gestion à distance en valent la peine pour beaucoup de gens, en particulier les parents qui veulent garder un œil sur l’activité du réseau lorsqu’ils ne sont pas à la maison. L’application et ses fonctionnalités sont les principales raisons pour lesquelles l’Eero 6 a gagné sa place parmi les meilleurs routeurs maillés Wi-Fi 6.

Eero possède également l’une des solutions logicielles les plus complètes de tous les systèmes maillés avec Eero Secure, la compatibilité Alexa et même Apple Homekit. Eero Secure est un plan d’abonnement facultatif qui peut vous offrir une protection antivirus et un excellent contrôle parental si vous le souhaitez.

