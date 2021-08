C’est la méthode la plus rapide pour eux de supprimer vos vidéos ou photos sensibles publiées en ligne sans votre consentement | La technologie

Les photos et vidéos publiées sur Internet sans votre consentement sont un délit, pour les faire disparaître, vous devez vous adresser à l’Agence espagnole de protection des données et suivre les étapes suivantes.

Il existe des situations compliquées dans lesquelles des mesures drastiques doivent être prises. L’exemple le plus clair d’une situation de ce type est celui où des photographies ou des vidéos personnelles ont été publiées sur Internet sans qu’aucun consentement n’ait été donné.

Pour que ces contenus soient supprimés d’Internet, il vous suffit de vous adresser à l’Agence espagnole de protection des données.. Cet organisme public a été créé expressément pour assurer le respect de la loi organique sur la protection des données personnelles en Espagne.

Tout cela signifie que c’est le bon endroit où aller si nous avons connaissance de la publication de photographies, vidéos ou audios à contenu sexuel ou violent sur Internet sans que les personnes concernées aient donné leur consentement.

Ça oui, Pour demander l’aide de cet organisme, vous devez être citoyen espagnol ou être en Espagne, à la fois en tant que résident ou visiteur. Dans le cas où aucun de ces cas n’est rencontré, il ne sera pas possible pour l’Agence espagnole de protection des données d’agir.

Lors du démarrage des procédures, les étapes à suivre sont simples. La première chose à faire est de visiter le site de l’AEPD. Dans le cas d’être mineur, il existe une rubrique spécifique à contacter directement.

Après avoir identifié la situation personnelle dans laquelle nous nous trouvons, il nous reste à accéder au « Canal Prioritaire”. Cette section du site Web explique les étapes à suivre et toute la documentation qui doit être fournie.

La demande peut être faite par voie électronique ou sur papierPour le premier, il faut avoir Cl@vePIN ou Cl@ve Permanent. Dans les deux cas, ce qui est demandé est le suivant :

Description détaillée de la circonstance dans laquelle la diffusion non consensuelle des images a eu lieu. Il doit être indiqué si la personne concernée est victime de violences de genre, d’abus ou d’agressions ou de harcèlement sexuels et si elle appartient à un groupe considéré comme vulnérable (mineurs, personnes handicapées ou malades graves ou à risque d’exclusion). Liens de publicationIl peut s’agir à la fois des adresses Web d’accès et du profil du réseau social dans lequel le contenu est diffusé. Informations indiquant si une plainte a été déposée auprès de la police. S’il a été signalé, il est nécessaire de préciser les instances administratives ou judiciaires spécifiques et la référence des procédures en cours. Informations indiquant si des mesures ont été prises pour limiter la diffusion des données personnelles : Les demandes aux réseaux sociaux ou aux services dans lesquels les contenus sont diffusés et où il est demandé de les éliminer. Documentation pertinente à la situation : Captures d’écran montrant les réseaux sociaux dans lesquels les publications ont été diffusées ou tout élément important.

Après avoir rempli la demande avec les informations nécessaires, un processus administratif commencera avec laquelle l’élimination des images, vidéos ou audios à contenu sexuel ou violent publiés sans consentement sera demandée.

La vérité est que, malheureusement, personne n’est à l’abri de pouvoir subir une situation de ce genre. En fait, Paula Gonu, influenceuse Instagram et créatrice de contenu YouTube, a demandé de l’aide sur Twitter parce que quelqu’un essayait de l’extorquer à payer 1600 euros.

Ils menacent de publier des vidéos supposées qu’ils ont prises sur mon téléphone portable si je ne paie pas 1600 € en moins de 48 heures, évidemment je ne vais pas payer mais quel est le moyen le plus rapide et le plus efficace de signaler cela ? – Paula Gonu (@paulagonu) 2 août 2021

La personne aurait, en principe, demandé ce montant afin de ne pas publier d’images ou de vidéos privées sur les réseaux sociaux. Hormis la gravité de cette situation, cette personne aurait accédé au téléphone de Paula Gonu de manière illicite et aurait volé ces contenus.

Dans ces cas, vous ne devez jamais céder et la meilleure façon d’agir est de confier tout cela à des professionnels tels que ceux de l’Agence espagnole de protection des données. Personne n’a le droit de partager du contenu privé sans son consentement et cela est considéré comme un crime passible de peines de prison.

Priority Channel Agence espagnole pour la protection des données : lien.

Foire aux questions de l’AEPD : lien.