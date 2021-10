C’est la montre spectaculaire avec un boîtier transparent Rien de poignet (1) | La technologie

Rien ne continue à faire la différence au niveau de la conception. Votre nouvelle smartwatch maintient la philosophie de ne rien cacher

Le créatif Carl pei, fondateur de OnePlus, a quitté l’entreprise il y a quelques mois pour en créer une autre, qu’il a baptisée du nom provocateur de Rien.

Ses leitmotivs sont implicites dans le nom. Vous n’avez rien à cacher et vous souhaitez créer des appareils qui ne ressemblent à rien de ce qui existe déjà.

Avec ses deux premiers produits, il a tenu ses promesses. Il y a quelques semaines, nous avons analysé leurs nouveaux écouteurs transparents Nothing (1), et nous avons ici les premières images de leur spectaculaire montre transparente Nothing poignet (1), qui ne laissera personne indifférent :

La première chose qui attire l’attention de ce Rien de poignet (1) il est son boîtier carré de 38 mm, aux bords arrondis, en aluminium et verre.

Ont Protection contre l’eau IPX4, et son cadran transparent vous permet de voir à l’intérieur de la smartwatch.

Il a été conçu en Italie par Gian Luigi Singh, et bien que ses caractéristiques techniques n’aient pas été révélées, utilisera wearOS 3.0 de Google, avec des capteurs pour mesurer fréquence cardiaque et pas, entre autres.

Comme on le voit dans la galerie, il porte un bouton Digital Crown sur l’Apple Watch, et un autre bouton allongé, qui pourrait être le bouton d’alimentation de l’écran.

Nous savons également qu’il intégrera un logiciel pour se connecter aux écouteurs Nothing Ear (1) et afficher le niveau de batterie, ainsi que les paramètres de l’égaliseur.

L’utilisation de wearOS 3.0 Il garantit sa compatibilité avec les applications Google et les autres qui utilisent ce système d’exploitation pour les montres intelligentes.

Il sera disponible au moins avec deux sangles différentes. L’une en plastique, et l’autre plus classique, métallique.

Les appareils de Nothing ont un design révolutionnaire, mais comme leurs écouteurs l’ont montré, ils offrent également d’excellentes performances à un prix avantageux.

Nous ne connaissons toujours pas tous les détails de cette Rien de poignet (1), mais son concept est très prometteur. Ils révéleront sûrement toutes les données sous peu.