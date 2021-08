“C’est la nouvelle ère de l’athlétisme, je ne peux pas être plus optimiste. Le sport a fait un pas en avant.” Si énergique fr Sebastian Coe, le président de World Athletics, après la compétition d’athlétisme aux Jeux de Tokyo 2020. Trois records du monde ont été établis au stade national. Yulimar Rojas en triple (15,67), Karsten Warholm (45,94) et Sydney McLaughlin (51,46), ces deux derniers en 400 haies. De plus, ils ont vu un barrage de marques personnelles et l’éveil définitif de nouveaux talents tels que Jakob Ingebrigtsen (1 500), Armand Duplantis (pôle), Athing Mu (800) …

“Pour que les marques améliorent de nombreux facteurs et ingrédients influencent. L’entraînement, le talent, la concentration …”, poursuit Coe à propos d’un athlétisme, dans lequel le pays surprise était l’Italie, avec cinq médailles d’or, avec le surprenant Marcell Jacobs comme roi de la 100 mètres. Le tableau des médailles était dominé par les États-Unis (7 or, 12 argent et 7 bronze), deuxièmement les transalpinos et troisièmement le Kenya. L’Espagne a remporté le bronze (36 au tableau des médailles) à Ana Peleteiro, mais il a accumulé jusqu’à 10 diplômes olympiques, ce qui atteste du bon niveau de compétition de l’Espagne.

Quand il y a des records et des résultats exceptionnels, vous avez toujours tendance à chercher une explication. Et en athlétisme aujourd’hui, il y a un sujet brûlant : les nouvelles chaussures. “Aucune marque ne fabrique des chaussures de course plus lentes”, plaisante Coe et est sérieux : “Nous avons pour la première fois un système dans lequel l’évaluation est possible. Vous devez trouver un équilibre raisonnable, entre les innovations et que la nature du sport n’est pas complètement changée. Parce que de plus en plus d’entreprises sportives investissent dans le sport, non seulement en concevant des chaussures qui améliorent les marques, mais aussi en fabriquant des modèles qui préviennent moins de blessures. Et à chaque fois, nous avons une plus grande gamme de chaussures, de différentes marques. McLaughlin porte New Balance, Lyles avec Adidas, Dalilah Muhammad avec Nike, Warholm avec Puma“.

Une piste très rapide

Raúl Chapado, président de la Fédération espagnole, et impliqué dans la commission mondiale d’athlétisme sur les nouvelles technologies, mentionne un autre facteur : “Tous les sports ont leur évolution, mais ils doivent s’inscrire dans une juste amélioration. Et les pistes évoluent aussi, on parle d’une amélioration de 1% ou 2% de cette piste à Tokyo sur les marques. » Placé le commente en se basant sur ce qu’a déclaré Andrea Vallauri, concepteur de la piste synthétique en matériau Mondo à Tokyo. : “Dans la couche inférieure de la piste, il y a un design hexagonal. Il absorbe non seulement les chocsCela génère un retour d’énergie. “” C’est fou “, a déclaré Warholm à propos de l’endroit où il a fait son disque.

Il y a aussi de la place pour un sujet controversé à Tokyo 2020, parce que les athlètes DSD (développement sexuel différent) ne peuvent pas concourir sur des distances de 400 à 1 500 s’ils ont plus de 10 nanomoles de testostérone dans le sang, à moins qu’ils ne soient médicamentés. C’est le cas de Caster Semenya, qui n’a pas pu défendre sa médaille d’or de 800. Cependant, il a couru en 200, Christine Mboma, une prodige de 18 ans originaire de Namibie. C’était de l’argent. “Je serai très clair, nous suivons la science et ce qu’elle nous dit. Le règlement dit que les athlètes DSD peuvent avoir un avantage entre 400 et un mile. Mais cela ne signifie pas que les athlètes féminines doivent être exclues du sport. Ils ont la possibilité de prendre le règlement pour concourir ou de s’orienter vers 200 ou 5 000. Il y a des exemples, et un règlement sur la table », a déclaré Coe, qui est passé plusieurs fois devant les tribunaux pour l’affaire Semenya.

Les Jeux de Tokyo ont vu des exploits de héros classiques tels qu’Eliud Kipchoge, médaille d’or au marathon, ou Siffan Hasan, deux médailles d’or (5 000 et 10 000) et une de bronze (1 500). Et il a également établi un record de médailles chez une femme, avec Allyson Felix, de bronze en 400 à 35 ans et d’or en 4×400. Il atteint ainsi les 11 podiums olympiques, dépassant le neuf de Merlene Ottey et a également battu Carl Lewis (10). “C’était merveilleux de les voir”, a-t-il déclaré. Dans le long relais, Felix, passé et présent… a partagé une équipe avec Sydney McLaughlin, une de ces stars du futur, qui arrive avec des chaussures magiques, des pistes volantes… et beaucoup de talent.