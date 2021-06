C’est la nouvelle fonction d’indicateur d’état de la batterie que vous verrez sur votre téléphone Xiaomi | La technologie

in

Cette nouvelle fonction de gestion de batterie Xiaomi sera idéale pour augmenter l’autonomie de votre appareil.

L’un des aspects les plus importants de nos téléphones mobiles est la tambours, un élément qui nous permettra d’utiliser plus ou moins notre appareil préféré, et que si nous ne savons pas le gérer correctement, non seulement il durera moins longtemps, mais il pourrait aussi nous laisser dans une très mauvaise situation si nous utilisons souvent le téléphone portable dans la rue.

Xiaomi sait très bien que ses utilisateurs se soucient de l’état de la batterie de leurs appareils, et pour cela travaillent sur une nouvelle fonction d’indicateur d’état de la batterie pour leurs principaux modèles, et nous vous disons de quoi il s’agit.

Comme discuté dans Gizmochina, dans une future mise à jour MIUI, il sera possible de tester une nouvelle fonction de gestion et d’information de la batterie. Pour le moment, il n’est implémenté que dans le Redmi Note 10, mais la société chinoise souhaite également l’intégrer dans des modèles comme le Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Mi 10 Pro, Mi 10, Redmi K40 Pro +, Redmi K40 Pro, Redmi K40 et Redmi K40 Game Enhanced Edition.

Ce nouvel indicateur d’état de la batterie et des informations est capable d’estimer l’état de notre batterie en fonction de facteurs tels que son vieillissement. De cette façon, cette fonction prend en compte le temps d’utilisation moyen, les différents cycles de charge, la température, la capacité de stockage et bien plus encore.

Une fois que vous l’avez disponible, vous pouvez accéder à ces nouvelles informations sur la batterie en allant dans les paramètres du système, “économie d’énergie” puis dans “batterie”. En fait, c’est un système intelligent, dqui alertera l’utilisateur lorsque la batterie se détériore afin qu’il puisse être remplacé.

Les experts disent qu’avoir une batterie chargée de 40% à 80% chargée est idéal pour que son autonomie dure le plus longtemps possible en cycle de charge.

Il existe des centaines et des centaines de conseils pour protéger la batterie de notre appareil, et avec cette nouvelle fonction sur laquelle travaille Xiaomi, nous pourrons nous occuper d’un aspect qui est peut-être le plus important du mobile.