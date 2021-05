C’est la nouvelle fonctionnalité de l’iPhone 13 dont les gens ne peuvent s’empêcher de parler – .

Lorsque Apple a introduit Face ID sur l’iPhone X, il s’agissait d’un mouvement de conception audacieux et sans doute risqué. Non seulement Apple a mis en œuvre une toute nouvelle technologie d’authentification à grande échelle, mais il a également supprimé Touch ID qui, à ce stade, était incroyablement fiable, facile à utiliser et familier. Malgré une certaine appréhension initiale de la part de personnes qui s’étaient habituées à Touch ID, la transition de Touch ID à Face ID s’est heureusement assez transparente.

Aussi génial que soit Face ID, il existe encore des scénarios d’utilisation où Touch ID offre une expérience utilisateur supérieure. À titre d’exemple, Touch ID a permis aux utilisateurs d’initier et de terminer le processus d’authentification alors que l’appareil était encore dans sa poche. Face ID est devenu beaucoup plus rapide ces dernières années, mais il reste un peu en retard sur Touch ID en ce qui concerne la vitesse de déverrouillage.

De plus, la pandémie de coronavirus a nécessité l’utilisation de masques faciaux pour des centaines de millions de personnes à travers le monde, une dynamique qui rend le déverrouillage via Face ID impossible.

Pris ensemble, il y a eu une sorte de demande à Apple de ramener Touch ID. En effet, nous avons même vu des rapports spéculatifs – certains émanant de sources crédibles – qui affirment qu’Apple travaille en fait à ramener Touch ID via un capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran ou, peut-être, sur le bouton d’alimentation lui-même.

À la lumière de cela, une enquête récente de SellCell révèle que le retour de Touch ID est en fait la fonctionnalité que les utilisateurs d’iPhone veulent le plus.

En résumé, voici les fonctionnalités de l’iPhone 13 les plus recherchées par l’enquête:

Retour du Touch ID – Affichage du taux de rafraîchissement 21% plus élevé (120 Hz) – 17% Conception plus petite avec encoche / sans encoche – 15% Retour du chargeur intégré – 12% Batterie plus grande – 11% Meilleures fonctionnalités de l’appareil photo – Processeur 8,2% plus rapide – 6,8% Téléphone compact – 5% Meilleure étanchéité – 2,2% Conception pliable – 1% Retrait du port de foudre – 0,8%

Pour être honnête, je suis un peu surpris que Touch ID ait obtenu un score si élevé, mais il est certainement possible qu’une année complète de déverrouillage de la frustration due au port constant de masque ait augmenté le chiffre plus haut qu’il ne le serait normalement.

Malgré cela, il ne semble y avoir aucune chance de voir le retour de Touch ID sur l’iPhone 13. Selon l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, la technologie de reconnaissance d’empreintes digitales sous-écran d’Apple n’arrivera probablement pas avant l’iPhone 15 en 2023 au plus tôt, voire pas du tout.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités mentionnées dans l’enquête susmentionnée, quelques-unes d’entre elles feront réellement leurs débuts sur l’iPhone 13. Les modèles iPhone 13 Pro, par exemple, disposeraient d’un écran ProMotion à 120 Hz pour une meilleure réactivité et un défilement plus fluide. On pense également que la mise en œuvre d’Apple comprendra une commutation de rafraîchissement variable dynamique de sorte que l’écran puisse alterner entre 60 Hz et 120 Hz en fonction de l’environnement du cas d’utilisation.

De plus, des fuites de produits ont suggéré que la gamme d’iPhone 13 comportera une encoche plus petite qui mesurera 26,8 mm. À titre de référence, la largeur de l’encoche de l’iPhone 12 est de 34,83 ​​mm.

Une maquette de l’iPhone 13 qui a fui en avril peut être consultée ci-dessous:

La photo montre un prétendu protecteur d’écran pour iPhone 13 (en bas) à côté de l’iPhone 12 (en haut). Source de l’image: Twitter

Tout compte fait, l’encoche ne sera pas aussi large mais sera légèrement plus haute. Parmi les autres fonctionnalités probables de l’iPhone 13, citons la prise en charge du mode Portrait pour l’enregistrement vidéo, une fonction d’affichage permanent et des performances améliorées de la caméra.

En ce qui concerne la date de sortie de l’iPhone 13, des sources crédibles ont rapporté que l’intégralité de la gamme iPhone 13 d’Apple – qui comprendra quatre appareils – sera publiée en septembre. Et bien que rien ne soit encore officiel, Apple organisera vraisemblablement un événement médiatique spécial début septembre pour dévoiler sa gamme d’iPhone de nouvelle génération.

