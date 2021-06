C’est la nouvelle fonctionnalité iOS 15 qui changera le plus votre iPhone – .

iOS 15 n’a peut-être pas autant de nouvelles fonctionnalités qui changent la donne que ce à quoi nous nous attendions des versions précédentes d’iOS, mais la mise à jour dans son ensemble est certainement convaincante. Et si vous avez assisté à la keynote de la WWDC il y a quelques semaines, vous serez peut-être heureux d’apprendre qu’iOS 15 inclut un certain nombre de fonctionnalités intéressantes qu’Apple, pour une raison quelconque, a choisi de ne pas mettre en évidence lors de sa présentation en ligne.

Néanmoins, une fonctionnalité d’iOS 15 mentionnée par Apple mérite un peu plus d’attention, ne serait-ce que pour le fait qu’elle a le potentiel de changer fondamentalement la façon dont vous interagissez et utilisez votre iPhone au quotidien. Et bien que les fonctionnalités améliorées de FaceTime et SharePlay soient intrigantes, nous parlons aujourd’hui de Focus.

Comme son nom l’indique, la nouvelle fonctionnalité Focus d’Apple est conçue pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur la tâche à accomplir sans s’enliser ou être distrait par des distractions superflues ou des notifications non pertinentes.

Par exemple, les utilisateurs d’iOS 15 peuvent configurer différents modes de mise au point pour certains types de comportement. Ainsi, par exemple, vous pouvez avoir un mode de travail qui filtre les notifications d’ESPN ou de collègues non professionnels. Ou vous pourriez avoir un mode veille qui fait taire tout sauf les notifications les plus importantes. Vous pouvez également configurer certains modes pour activer et désactiver en fonction des heures prédéfinies et de votre emplacement géographique.

De plus, les modes Focus peuvent être configurés pour n’afficher que les applications pertinentes, c’est-à-dire que si vous êtes en mode travail, vous pouvez configurer votre appareil de manière à ce que des applications comme Facebook et Twitter ne vous tentent pas de prendre un pause inutile de 5 minutes qui s’étendra inévitablement sur une heure.

Apple remarque :

Les clients peuvent configurer leur appareil pour les aider à être dans l’instant en créant un Focus personnalisé ou en sélectionnant un Focus suggéré, qui utilise l’intelligence de l’appareil pour suggérer quelles personnes et applications sont autorisées à les notifier. Les suggestions de focus sont basées sur le contexte des utilisateurs, comme pendant leurs heures de travail ou pendant qu’ils se couchent, et lorsque Focus est défini sur un appareil Apple, il s’applique automatiquement à leurs autres appareils Apple.

Le mode de mise au point arrive à un moment où notre attention est attirée dans d’innombrables directions. Entre les SMS, les réseaux sociaux, les jeux et un flot constant de nouvelles, pouvoir faire disparaître temporairement certaines applications ou notifications de manière granulaire va sans aucun doute changer la donne pour beaucoup.

Il convient de noter que si votre système est configuré de manière à ce que les messages texte ne passent pas, l’expéditeur verra un message indiquant que vous avez désactivé les notifications ainsi qu’une option pour “Notifier quand même”. En d’autres termes, s’il y a une urgence ou si quelqu’un a vraiment besoin de vous joindre pour quelque chose d’urgent, vous n’avez pas à vous soucier d’être complètement laissé dans le noir.

Lifewire ajoute :

Enfin, et le plus radicalement, vous pouvez activer et désactiver des écrans d’accueil entiers. Ainsi, vous pourriez avoir un écran d’accueil de travail, un écran d’accueil de soirée et un écran d’accueil de week-end. Il n’est pas nécessaire de regarder Slack un samedi, par exemple, ou peut-être souhaitez-vous uniquement que vos applications de lecture ultérieure, de discussion et de télévision/film apparaissent le soir. Vous pouvez ensuite programmer ces différentes scènes Focus ou laisser votre appareil les gérer avec Smart Activation. Cela active automatiquement la scène en fonction de « l’emplacement, de l’utilisation et plus encore ».

D’une certaine manière, Focus est quelque chose comme Ne pas déranger sous stéroïdes, et une fois qu’iOS 15 sera rendu public plus tard cet automne, vous commencerez peut-être bientôt à vous demander comment vous avez réussi à vous en passer si longtemps.

