C’est la nouvelle ville et le quartier de NBA 2k22

2K a révélé ce mardi toutes les nouvelles qui arriveront au Ville au NBA 2K22 pour PlayStation 5 et Xbox Series XS, avec une communauté de basket-ball dynamique, une variété de récompenses et d’activités, et une nouvelle histoire Ma carrière avec un récit basé sur la mission.

Les nouvelles missions seront des aventures en solo permettant aux joueurs d’expérimenter leur carrière en dehors du terrain, de devenir un magnat de la mode à une icône du rap.

Est également incluse la possibilité d’aménager la maison, comme un grenier avec une tyrolienne pour un accès direct à des courts spécifiques. La maison du joueur joue un rôle clé dans Ma carrière comme un endroit où les entraîneurs et les amis donneront aux joueurs de nouvelles missions.

La nouvelle ville comprend un bâtiment de Matchmaking et le Club 2K, où les joueurs peuvent accéder à la musique de certains des labels les plus populaires présentés chaque saison. Les récompenses incluent de nouvelles façons de se déplacer en ville comme des karts et des patins à roues alignées, de nouvelles expressions, des entrées et des sorties, des animations, des plaques nominatives personnalisées et bien plus encore.

Les Quartier Il est également de retour pour les joueurs PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Cette année, embarquez à bord du « Cancha del Mar » ; du hall au pont supérieur, chaque niveau du navire est conçu pour offrir diverses activités de basket-ball. De plus, les saisons offriront de nouvelles excursions qui se dérouleront dans des lieux tropicaux et reconnaissables. Chaque saison proposera du nouveau contenu, des récompenses et des événements uniques auxquels participer.

NBA 2K22 sortira le vendredi 10 septembre prochain.

