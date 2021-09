C’est la peinture la plus blanche du monde | La vie

Le Real Madrid a publié sa liste d’effectifs pour le match à l’extérieur de dimanche contre Valence, un match difficile à peine quatre jours après avoir visité l’Inter Milan dans ce qui a également été un match très intense et acharné. ÉQUIPE DU REAL MADRID : Gardiens de but : Courtois, Lunin et Toni Fuidias. Défenseurs : […] More