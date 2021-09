C’est la pire chose que vous puissiez faire en bourse

in

Il y a beaucoup de mauvaises choses que vous pouvez faire en bourse. Paniquer lors d’une vente massive. Devenir trop gourmand lors d’un rallye. Acheter un penny stock sans ordres limités. Oublier de mettre un stop-loss sur une action volatile.

Toutes les mauvaises choses.

Mais la pire erreur que vous puissiez commettre sur les marchés est de parier que les choses resteront les mêmes.

Je connais. Cela va probablement à l’encontre de tout ce que votre cours de Finance 101 vous a appris, n’est-ce pas ?

La pensée traditionnelle sur les marchés est que, afin d’éviter les risques, vous achetez des sociétés à grande capitalisation avec des activités stables, des tonnes d’argent, des tonnes de bénéfices, des actions à faible volatilité et, de préférence, un gros dividende – parce que ces entreprises vont pour continuer à grandir quoi qu’il arrive, et gardera toujours votre argent durement gagné en sécurité.

Investissez dans les opérateurs historiques, disent-ils.

Une approche différente du marché boursier

Mais la réalité est qu’investir dans les opérateurs historiques est une affreux stratégie d’investissement.

Il suffit de regarder une liste des plus grandes entreprises du monde en 2001 et de la comparer à une liste des plus grandes entreprises du monde aujourd’hui. Il n’y a pas trop de similitudes.

La liste 2001 comprend General Electric (NYSE :GE), Cisco (NASDAQ :CSCO), Exxon (NYSE :XOM), et Pfizer (NYSE :PFE) au sommet. Aucune de ces entreprises ne fait partie du top 10 aujourd’hui. En fait, sur les 10 plus grandes entreprises du monde en 2001, un seul d’entre eux (Microsoft) reste dans le top 10 aujourd’hui.

Je ne suis pas en train de choisir des exemples ici.

Disons que vous avez constitué un portefeuille des 10 actions les plus importantes par capitalisation boursière chaque année. C’est-à-dire que votre portefeuille 2001 serait constitué des 10 actions répertoriées à gauche ci-dessus. Votre portefeuille 2002 serait les 10 actions les plus importantes par capitalisation boursière en 2002. Votre portefeuille 2003 serait le même pour 2003. Et ainsi de suite jusqu’en 2009.

Devinez quoi? Chacun de ces portefeuilles aurait considérablement sous-performé au cours des 20 dernières années.

Si vous aviez investi un montant égal dans chacune des 10 plus grandes entreprises du marché en 2001, vous auriez augmenté de 122% d’ici la fin de 2020 – un beau retour, jusqu’à ce que vous considériez que l’indice S&P a augmenté de 228% au cours de la même période, ce qui signifie que vous auriez gagné 106 % de plus si vous aviez acheté tout le marché !

Idem pour les portefeuilles 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009. Si vous aviez acheté les 10 plus grandes actions du marché au cours de l’une de ces années, vous auriez sous-performé le S&P 500 à chaque fois jusqu’en 2020.

Et la différence n’est pas négligeable.

Le rendement moyen de ces portefeuilles de grandes capitalisations jusqu’à fin 2020 ? Environ 96%.

Le rendement moyen du S&P 500 ? 240%.

En d’autres termes, en achetant les plus grosses actions du marché, vous seriez sous l’eau par rapport au fait d’acheter tout le marché par un à couper le souffle 144%.

Obtenir le point?

Pour réussir en bourse, il faut oublier sa classe Finance 101. Vous devez oublier ce qui est grand aujourd’hui. Le capitalisme se définit par la destruction créatrice. Rien ne dure éternellement dans une économie où nous sommes tous incités à toujours aller plus loin, faire mieux et être plus forts.

Et c’est, en termes simples, les gens du jeu. Parier sur les géants d’aujourd’hui est un pari perdant. Parier qu’ils seront remplacés… maintenant c’est le pari gagnant.

Trouver les gagnants de demain

