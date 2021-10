C’est la pire habitude alimentaire pour votre estomac, selon deux nutritionnistes experts | La vie

Des millions de bactéries bénéfiques vivent dans notre estomac, qui sont essentielles à notre santé. Et nous ne prenons pas soin d’eux comme ils le méritent…

Êtes-vous fatigué, constipé, ballonné ou affamé? Si tous ces symptômes vous apparaissent souvent, la cause peut être la même : vous ne prenez pas soin de votre flore intestinale.

Différents types d’organismes vivent à l’intérieur de notre estomac, nécessaires à la digestion et au traitement de certains nutriments. Si cette flore bactérienne n’est pas bien nourrie, elle ne fait pas son travail, et même meurt, causant d’importants problèmes de santé.

Deux nutritionnistes s’accordent sur le remède : l’une des pires habitudes alimentaires est de ne pas consommer suffisamment de fibres. Les fibres sont la nourriture de la flore bactérienne.

Comme l’explique le Dr Kayla Girgen, fondatrice de Nutrition Untapped, sur le site Eat This, not That! manger beaucoup de fibres est un facteur clé dans le maintien de la santé intestinale :

« Une alimentation riche en fibres fournit de la nourriture aux bactéries de l’intestin, ce qui encourage la production d’AGCC (acides gras à chaîne courte) », explique le Dr Girgen. « Ces AGCC sont cruciaux pour votre santé car ils augmentent l’absorption d’eau et diminuent l’inflammation dans notre tube digestif. »

Il en va de même de l’opinion du Dr Lisa Moskovitz, qui met en garde contre les dangers des régimes riches en protéines et pauvres en fibres.

Bien qu’un régime riche en protéines puisse être efficace pour perdre du poids, un manque de fibres nuit à la santé intestinale :

« Sans aliments à base de plantes, votre corps manque de nutriments clés comme divers types de fibres bonnes pour l’intestin et d’antioxydants anti-inflammatoires, il est donc important de rechercher des glucides riches en fibres comme les haricots, les lentilles, les fruits frais, les légumes frais, les grains entiers , et les produits à base de son », explique le Dr Moskovitz.

Donc vous savez déjà. Si vous voulez avoir des intestins plus sains et, surtout, une meilleure santé, augmenter la quantité de fibres que vous consommez par jour. Vous remarquerez la différence…