“C’est la pire saison de ma carrière, je dois l’admettre.”

13/05/2021 à 11:08 CEST

Sadio mané, l’un des acteurs clés de la Liverpool, il n’a pas le meilleur de ses saisons. Les de Jurgen Klopp Ils ne sont plus cette équipe qui a remporté le Des champions en 2019 et cela se remarque également individuellement.

L’ailier sénégalais a assuré pour le milieu français Chaîne + que c’est la pire saison de sa carrière en raison de sa mauvaise performance. “Si vous me demandez ce qui ne va pas, je ne sais pas personnellement. J’ai toujours essayé d’être positif, si les choses vont bien ou mal. Je me remets tout le temps en question. J’ai même fait des tests pour voir mon corps. Suis-je manger la bonne nourriture ou quelque chose se passe? Mais ils ont vérifié les résultats et tout va bien. “dit Sadio Mané.

Cependant, il a assuré qu’il voulait continuer à se battre pour revenir à son plus haut niveau. “J’ai besoin de comprendre que dans la vie il y a des hauts et des bas. Je vais continuer à travailler dur, et peut-être qu’avec le temps cette situation passera.”ajouta-t-il avec espoir.

En cette saison, Mané a marqué 12 buts entre première ligue et la Des champions, alors qu’au cours des trois saisons précédentes, il a toujours dépassé le chiffre de 20 dans les deux compétitions. Pour le moment, il a un contrat en Anfield jusqu’en 2023 et reste titulaire du régime de Jürgen Klopp.