C’est la plus grande roue du monde, et elle vient d’ouvrir à Dubaï | La vie

C’est la grande roue la plus grande et la plus spectaculaire du monde, elle est située à Dubaï et elle est deux fois plus haute que le London Eye.

On a l’habitude de voir des éléments architecturaux impressionnants à Dubaï, mais peut-être n’aviez-vous pas imaginé qu’ils oseraient avec une immense grande roue qui vient de s’ouvrir et qui est déjà la plus grande du monde, dépassant le High Roller de Las Vegas.

De nom Ain Dubaï, a été ouvert au public le week-end dernier, concluant des travaux commencés en 2013 en subissant différents changements de nom. Si au début on l’appelait simplement l’ Eyeil de Dubaï, alors on l’a réduit à Dubaï-I et maintenant à Ain Dubaï, et il régnera sur n’importe quel gratte-ciel.

C’est une grande roue 250 m de haut, pratiquement deux fois la hauteur du London Eye et dépassant le High Roller de Las Vegas, qui mesure 167,6 m.

La Noria a été créée par les ingénieurs de Hyundai Engineering and Construction et Starneth Engineering. 11 200 tonnes d’acier ont été utilisées pour sa fabrication ainsi que 192 câbles d’une longueur de 2 400 km.

Il est situé sur l’île Bluewaters avec une vue panoramique à 360 ° sur les toits de la ville, ainsi que des monuments emblématiques tels que le Burj al-arabe qui est l’un des hôtels les plus hauts du monde.

Cette grande roue propose huit cabines high-tech avec climatisation et banquettes. Si vous êtes intéressé à le télécharger, sachez que un tour complet de la grande roue ne prend pas moins de 38 minutes pour terminer, et il vous en coûtera environ 36 dollars pour changer.

Nul doute à quel point cette œuvre architecturale est impressionnante qui offrira une nouvelle silhouette à Dubaï, et ce sera sûrement l’une des grandes attractions que le public appréciera lors de sa visite.