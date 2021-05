C’est la plus haute statue du monde, près de trois fois la hauteur de la Statue de la Liberté | Vie

Un nouveau géant se dresse sur les rives de la rivière Narmada en Inde. Cela s’appelle la Statue de l’Unité, et c’est la plus haute du monde.

Les raisons pour lesquelles des statues géantes sont érigées dans le monde sont généralement politiques ou religieuses. La plupart représentent des dieux, des prophètes ou des concepts abstraits tels que la liberté ou la justice.

Moins courant est de voir comment la statue d’un politicien devient la plus haute du monde, faisant ressembler la Statue de la Liberté à un enfant atteignant à peine la main du père.

Il s’appelle État d’unité, la statue de l’unité, et il s’agit de l’unification de l’Inde Sardar Patel. Avec ses 182 mètres de hautC’est le plus élevé du monde. Vous pouvez le voir, dans toute sa splendeur, dans cette vidéo:

Comme prévu, il n’a pas pu éviter la polémique. A coûté 430 millions de dollars et quatre ans de travail, dans un pays avec d’énormes poches de pauvreté. Il a également un contenu politique fort que tout le monde n’a pas aimé.

La plus haute statue du monde est dédiée à Vallabhbhai Jhaverbhai Patel, plus connu comme Sardar patel, l’un des architectes de l’indépendance de l’Inde et une figure clé de l’unification du pays.

Il a été promu par le parti nationaliste au pouvoir, en tant que projet personnel du Premier ministre Narendra Modi. Son parti fait valoir que la figure clé dans la création de l’Inde en tant que pays était Sardar Patel, et non Sri Nehru, qui est devenu le Premier ministre de l’Inde après l’indépendance, et sa dynastie a dirigé le pays pendant des décennies.

Comme on le voit sur cette image, même en ajoutant les piédestaux (celui de la Statue de la Liberté est immense), la Statue de l’Unité surpasse le Bouddha du Temple du Printemps, en Chine:

Il a été officiellement inauguré il y a un peu plus d’un an, et il est désormais possible de le visiter et de monter au sommet. Il est situé sur la rivière Narmada, près de la ville de Rajpipla, en Inde.

Quelques faits curieux sur la Statue de l’Unité

Vous pouvez monter jusqu’au coffre de la statue dans un ascenseur qui atteint 153 mètres de hauteur. Le point de vue a une capacité de 200 personnes Le fer utilisé dans la statue provient d’outils agricoles donnés par les agriculteurs du pays Il est capable de résister à des vents jusqu’à 60 mètres par seconde, des tremblements de terre et des vibrations 22500 tonnes de ciment Le gouvernement indien estime que le tourisme que la statue attirera créera 15000 emplois