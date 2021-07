c’est la plus petite naine blanche jamais trouvée

30/07/2021 à 09:39 CEST

Une naine blanche légèrement plus grande que la Lune a été l’une des découvertes les plus intéressantes de ces derniers mois. A) Oui, devient la plus petite étoile connue. La naine blanche, sorte de vestige qui subsiste lorsque certaines étoiles sont éteintes, celle-ci en particulier aurait un rayon d’environ 2 100 kilomètres. C’est très proche du rayon d’environ 1 700 kilomètres de la lune. La plupart des naines blanches sont plus proches de la taille de la Terre, qui a un rayon d’environ 6 300 kilomètres.

La petite circonférence de la naine blanche signifie, contre-intuitivement, qu’elle c’est l’un des objets connus les plus massifs de son genre, avec environ 1,3 fois la masse du soleil. C’est parce que les naines blanches rétrécissent à mesure qu’elles prennent de la masse. “Ce n’est pas la seule caractéristique très surprenante de cette naine blanche, elle tourne aussi rapidement.”

La la naine blanche tourne environ une fois toutes les sept minutes. Et il a un champ magnétique puissant, plus d’un milliard de fois la force de la Terre. Caiazzo et ses collègues ont découvert le vestige stellaire inhabituel, nommé ZTF J1901 + 1458 et situé à environ 130 années-lumière de la Terre, en utilisant le Zwicky Transitional Facility de l’observatoire Palomar en Californie, qui recherche des objets dans le ciel qui changent de luminosité.