C’est la plus petite puce au monde qui est injectée pour obtenir des informations sur nos niveaux d’oxygène

14/05/2021 à 20:48 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Avec des processus de fabrication de plus en plus petits, il existe de nombreux exemples impressionnants de nanopuces fonctionnelles qui offrent de larges avantages dans tous les secteurs. Le dernier exemple est cette puce que vous pouvez voir dans l’image, qui est si petite que tient dans une seringue, et que obtiendrait des informations sur les niveaux d’oxygène dans notre corps.

Toutes les informations peuvent être obtenues à travers l’article publié dans le média Science Advances, où une équipe de chercheurs s’est développée une puce inférieure à 0,1 mm3 de volume. Ce qui est vraiment intéressant à ce sujet, c’est que cela servirait à détecter de multiples paramètres biologiques tels que les niveaux d’oxygène dans le sang, entre autres. La puce enverrait des informations quantifiables sur les tissus de notre corps. Pour le voir de nos propres yeux, vous auriez besoin d’un microscope. Pour le moment, elle n’a été testée que chez la souris, et on s’attend à ce qu’à l’avenir les humains puissent implanter ce type de technologie pour obtenir une multitude de paramètres biologiques. Pour obtenir ces données en externe, les communications sans fil sont utilisées. Dans ce cas, étant une si petite puce, l’utilisation de longueurs d’onde ultrasonores a été faite au moyen d’un transducteur piézoélectrique implémenté dans la puce.

L’état actuel de la puce vous permet uniquement de mesurer les niveaux de température des tissus en temps réel. Cependant, avec le temps, il serait possible de détecter des paramètres tels que la pression artérielle, les niveaux d’oxygène ou de glucose, entre autres.