C’est la Popemobile électrique et urbaine que le pape François utilisera l’année prochaine | Moteur

Le pape Frascisco disposera d’un véhicule dans l’air du temps. 100% électrique et avec un design plus sportif que la Mercedes-Benz Popemobile que vous utilisez habituellement.

Pour sensibiliser, rien de tel que de donner l’exemple. Le Vatican a donc donné son approbation à la première Popemobile électrique. Ce sera un Océan Fisker fabrication par la société californienne.

Fisker un fabricant de SUV électriques abordables fondé par Henrik Fisker, un concepteur de véhicules qui a travaillé pour BMW et Tesla. Son premier SUV est le Océan Fisker, qui sera mis en vente l’année prochaine et compte déjà 16 000 réservations.

Ici, nous pouvons voir le moment où ils vous montrent le Popemobile électrique le pape, ainsi que son apparence de dos.

Comme on le voit, c’est un SUV avec le toit modifié pour accueillir un cockpit en verre blindé pare-balles, afin que le Pape François puisse saluer les fidèles dans leurs voyages.

Dans le communiqué de presse, Henrik Fisker assure que: “J’ai été inspiré en lisant que le Pape François est très attentif à l’environnement et à l’impact du changement climatique pour les générations futures.”

Ce Fisker Ocean est ainsi nommé car il est construit avec matériaux recyclés de la mer. Par exemple, les tapis sont fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées.

Et bien que logiquement cela Popemobile électrique plus cher en raison de la personnalisation et de la nécessité de le protéger, le modèle de rue est relativement abordable. Il sera mis en vente en 2022 au prix de 32000 euros en Europe, taxes comprises.

Il s’agit de un SUV cinq places avec un moteur électrique jusqu’à 300 chevaux et une autonomie comprise entre 400 et 500 km. Pour le moment, des données importantes telles que sa vitesse n’ont pas été fournies, même si nous savons que accélère de 0 à 100 km / h en seulement 2,9 secondes.

Aujourd’hui, le pape François utilise Papamobiles de la marque Mercedes-Benzcomprenant modèles hybrides. Lors de son voyage au Japon, il a utilisé une Toyota à hydrogène prêtée par la marque. Mais ce sera la première fois que j’aurai possédé une Popemobile 100% électrique.