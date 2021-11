C’est la poubelle de la NFL ? De plus, à qui Scottie Pippen parle-t-il ?

Avec les Bears inactifs dimanche, les Chicagoans ont eu l’occasion de goûter à une action de la NFL qu’ils ne verraient normalement pas lors d’un dimanche typique des Bears. Jason explique pourquoi la NFL en 2021 peut être impossible à regarder (à moins que vous ne pariez sur des jeux) (0:10). Alors que Scottie Pippen fait la promotion de son nouveau livre, il a dit plusieurs choses qui ont fait se gratter la tête de nombreux fans des Bulls (y compris Jason). Scottie veut qu’on se souvienne de lui comme le plus grand de tous les temps. Jason pose deux questions simples : « À qui parle Scottie Pippen ? et « Qui écoute Scottie Pippen ? » (17h00). Jason prend vos appels téléphoniques le dimanche sans ours pour discuter des raisons pour lesquelles les Blackhawks ne sont pas encore sur le radar et à quel album les gars auraient aimé faire partie pendant son processus d’enregistrement (41h00).

Hôte : Jason Goff

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

