C’est la première poitrine de poulet cultivée en laboratoire que vous pouvez vous permettre | La technologie

La viande cultivée est l’une des grandes avancées de l’humanité en parvenant à maintenir notre alimentation traditionnelle mais en respectant l’environnement, c’est pourquoi les efforts de la dernière décennie visent tous la même destination.

Depuis le lancement de la viande de laboratoire en 2013, il y a eu beaucoup de pluie dans le secteur. Par exemple, ces premiers hamburgers synthétiques qui ont été créés ont coûté environ 330 000 à fabriquer.

Heureusement la science a beaucoup évolué au cours de ces 8 années. En partie grâce à des entreprises comme Future Meat, qui vient de recevoir le plus gros investissement de l’histoire dans le secteur de la viande cultivée, car vous réduisez rapidement les coûts de production.

En utilisant sa propre technologie, qu’elle appelle le processus de rajeunissement des médias, Future Meats vise à faire correspondre les coûts de l’élevage traditionnel avec ceux de la viande de laboratoire.

Sa méthode consiste à extraire les cellules d’animaux vivants et utiliser des fermenteurs en acier inoxydable pour éliminer en continu les déchets, tout en alimentant les cellules en nutriments afin qu’elles prolifèrent et deviennent des tissus et, à leur tour, des morceaux de viande comestibles.

La société affirme que ce processus atteint 10 fois les performances standard de l’industrie, tout en génère 80 % moins d’émissions de gaz à effet de serre et utilise 99 % moins de terres et 96 % moins d’eau douce que la production de viande traditionnelle.

En février, Future Meats a annoncé que sa technologie avait avancé au point de pouvoir produire une poitrine de poulet d’élevage pour 7,50 $, Et en juin, il a ouvert la première usine de viande cultivée en laboratoire au monde où il a pu produire ces poitrines pour 3,90 $ pièce.

Le poulet est l’un des aliments les plus consommés, il existe mille façons de le cuisiner, et une grave erreur que beaucoup de gens font avant de le faire, en faites-vous partie ?

Après avoir utilisé les installations pour étendre sa technologie de rajeunissement des médias, la société affirme avoir réduit ce coût à 1,70 $Alors que le coût de production pour chaque demi-kilo de poulet cultivé est de 7,70 $, contre 18 $ il y a six mois.

Il semble que Future Meats progresse rapidement, même s’il reste encore un long chemin à parcourir s’ils veulent être une véritable option pour des millions de personnes, et pas seulement pour les élites qui peuvent se le permettre. L’avenir de la nourriture, c’est ça.