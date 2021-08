C’est la première voiture sous licence chez Fornite | Moteur

Fortnite est l’un des grands titres de l’industrie du jeu vidéo. Désormais, la Ferrari 296 GTB devient la première voiture sous licence du jeu.

Fortnite est l’un des grands titres de l’industrie du jeu vidéo. C’est l’un des plus gros succès de ces dernières années, un jeu qui n’est pas seulement connu des habitués de ce type de divertissement. Fortnite Il a collaboré avec différentes entreprises, bien que jamais une collaboration ne nous ait touché d’aussi près. Et est-ce que le Ferrari 296 GTB devient la première voiture sous licence du jeu vidéo.

Pour la première fois, Fortnite enregistre une voiture officielle dans son histoire. Avec lui, nous pouvons faire le tour de l’île avec un maximum d’esprit sportif, bien sûr. Et la présence de la nouvelle Ferrari 296 GTB, une voiture qui ne peut pas encore être conduite sur route, ne sera pas seulement pour élever l’expérience et le luxe du jeu. Avec lui, nous aurons de nouvelles missions et contre-la-montre qui nécessitent de le conduire. De plus, un lot cosmétique est disponible.

Même si La Ferrari 296 GTB de Fortnite peut être trouvée Dans n’importe quel coin de l’île, il y a des zones où nous sommes plus susceptibles de le rencontrer. Apparemment, il y a de meilleures chances de le trouver dans les rues de Sleeping Pool, à l’intersection de Costa Believer et dans le garage à l’ouest de Sacred Seedlings. Parmi les missions que nous devons accomplir avec la voiture de sport italienne, il y a de terminer des contre-la-montre, d’atteindre la vitesse maximale dans une Ferrari ou de conduire une Ferrari à travers la tempête.

La nouvelle Ferrari a un nouveau moteur V6 de 3,0 litres avec une puissance de 663 ch. Ce bloc est accompagné d’un moteur électrique pour atteindre un total de 830 CV, une puissance qui est envoyée aux roues arrière. Selon Ferrari peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes et atteindre 330 km/h en vitesse de pointe.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.