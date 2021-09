C’est la preuve que les masques fonctionnent, et s’ils sont chirurgicaux mieux que le tissu

09/09/2021 à 17h00 CEST

Plus d’arguments pour aller contre les masques. La question typique de « où existe-t-il une étude sérieuse qui démontre son efficacité » a déjà une réponse. Et il le trouve également dans une étude “gold standard”, disent les scientifiques.

La recherche, qui est de loin la plus grande étude randomisée menée sur l’efficacité des masques pour limiter la propagation des infections à coronavirus, était un défi majeur.

Parce que c’était un travail effectué avec pas moins de 340 000 adultes dans 600 villages du Bangladesh rural.

Mais le résultat en valait la peine, car l’étude fournit des preuves concluantes, dans le monde réel, de ce que la recherche en laboratoire avait toujours dit.

Ainsi, dans cette analyse, il est montré que les masques chirurgicaux sont hautement protecteurs pour éviter de propager et d’attraper Covid-19.

Et cela apporte une information de plus : les masques en tissu sont insuffisants.

De nombreux mois et des dizaines de chercheurs

L’équipe a choisi le Bangladesh parce que le co-auteur et économiste de Yale, Mobarak, était originaire du pays et y avait déjà travaillé, et parce qu’il y avait plus d’options de financement.

L’ampleur du projet, qui a débuté en novembre et s’est terminé en avril 2021, est impressionnante.

– 178 000 Bangladais faisaient partie d’un groupe d’intervention et ont été encouragés à porter des masques.

– 163 000 autres étaient dans un groupe témoin, où aucune intervention n’a été effectuée.

Donc pour les scientifiques. Cela devrait vraiment être la fin du débat. Car la recherche va encore plus loin en termes de rigueur scientifique », affirment plusieurs chercheurs ayant accès au préprint.

Les données réelles seraient encore meilleures

Les scientifiques qui analysent la recherche considèrent que les données incluses dans leurs conclusions sont sous-estimées et que l’efficacité réelle des masques pourrait avoir un impact beaucoup plus large sur le coronavirus SARS-CoV-2.

Gardez à l’esprit que l’équipe de recherche n’a pu documenter que les cas dans lesquels des personnes présentaient des symptômes et étaient testées positives, ce qui nuit à leurs résultats.

De plus, les auteurs de l’étude pensent que leurs données peuvent être parfaitement extrapolées à n’importe quelle région du monde :

– “Je ne vois aucune raison pour laquelle l’interaction entre le masque et le virus se comporterait différemment dans le Bangladesh rural ou le Kansas rural ou les villes de New York ou de San Francisco. Parce que la biologie est la même.

Et il rejette aussi l’idée « pernicieuse » selon laquelle les masques ne sont qu’une protection individuelle.

Chirurgical ou chiffon ?

Dans l’étude, les auteurs ont découvert que si les masques en tissu réduisaient clairement les symptômes de Covid-19, l’idée que, contrairement aux masques chirurgicaux, ils peuvent avoir un effet plus faible sur les infections « ne peut pas être rejeté » symptomatique en raison du coronavirus.

Mais ils ont tenu à préciser que l’enquête n’a produit aucune preuve que les masques en tissu sont inefficaces.

Ils pensent même que les résultats ne montrent pas nécessairement que les masques chirurgicaux sont bien meilleurs que les masques en tissu, mais “nous avons trouvé des preuves beaucoup plus claires de l’efficacité des masques chirurgicaux”.

En chiffres, l’étude a lié les masques chirurgicaux à une baisse de risque de 11%, contre une baisse de 5% pour les masques en tissu.

Cette découverte a été renforcée par des expériences de laboratoire dont les résultats sont résumés dans la même prépublication.

Ils montrent que même après 10 lavages, les masques chirurgicaux filtrent 76% des petites particules capables de transmettre le SARS-CoV-2 dans l’air.

En revanche, l’équipe a constaté que les masques en tissu à 3 couches avaient une efficacité de filtration de seulement 37% avant d’être lavés ou portés.

Dans tous les cas, ce qu’ils tiennent pour acquis, c’est que les masques de la meilleure qualité offrent une protection supérieure.

Conclusion

Compte tenu des données d’une étude aussi complète, on peut dire que les masques continueront d’être une ligne de défense particulièrement cruciale dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où l’accès aux vaccins est limité ou inexistant.

– “Si cela change le discours aux Etats-Unis, où les masques sont inutilement politisés, c’est un avantage”, estime Mobarak.