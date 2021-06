C’est la principale raison pour laquelle les utilisateurs d’iPhone passent d’Apple à Android – .

À un moment donné de la WWDC 2021, qui débutera lundi, Apple partagera probablement des mesures vantant les chiffres de satisfaction des clients d’Apple ainsi que la fidélité globale des utilisateurs au fabricant d’iPhone et à son écosystème. Ces points de données s’intégreront parfaitement avec le reste de la keynote toujours très attendue de Cook et d’autres dirigeants d’Apple lundi, et lorsque la prochaine génération du logiciel d’exploitation d’Apple pour des produits comme l’iPhone sera révélée.

Il va sans dire, cependant, que la fidélité des clients n’est pas absolue et immuable, même pour un produit comme l’iPhone et pour une entreprise comme Apple. Le concours iPhone vs Android a peut-être été réglé il y a longtemps, étant donné la suprématie d’Android dans la plupart des pays du monde, mais Apple a néanmoins soumis une documentation interne très intéressante dans ce sens lors du récent essai d’Epic Games, apparemment pour montrer qu’Apple n’est pas l’intimidateur quasi monopolistique que le fabricant de Fortnite a essayé de présenter comme. Ce que les documents ont montré, c’est que sur une base trimestrielle, du moins pour l’instantané assez récent sur lequel Apple s’est concentré dans ces documents, environ 20 % des clients Apple, et parfois un peu plus que cela, sautent sur un trimestriellement et essentiellement en changeant d’équipe, en quittant iOS et en passant à Android.

Meilleure offre du jour Les acheteurs envahissent Amazon pour obtenir ces prises intelligentes les plus vendues pour 4,37 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 17,49 $ Vous économisez : 7,50 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Alors pourquoi Apple voit-il une part « significative » de ses clients abandonner l’iPhone pour Android ? Eh bien, jetez un œil au graphique dans le tweet ci-dessous et concentrez-vous sur les premier et deuxième trimestres de 2020. Au cours de ces deux périodes, il semble qu’environ 26% des utilisateurs d’Apple soient passés d’iOS à Android, ce qui coïncide à peu près avec le lancement de — nouveaux modèles d’iPhone.

Une pépite de données sur les plateformes de commutation des clients iPhone est sortie lors de l’essai Epic contre Apple. Apple a soumis cela pour montrer que les gens changent (même s’ils sont petits) et que le choix existe donc. La fidélité iOS moyenne au cours de cette période était de 81 %. cc @benedictevans @asymco pic.twitter.com/koBSk7bvpK – Ben Bajarin (@BenBajarin) 10 mai 2021

Deux choses sont suggérées par ces statistiques. L’idée d’Apple derrière l’insertion de cela dans le dossier lors de l’essai d’Epic Games est de montrer que, puisque certains de ses propres clients l’abandonnent à un rythme assez régulier en faveur d’un concurrent, que des choix viables existent réellement pour les clients Apple – qui peuvent décider, s’ils le souhaitent, de quitter complètement l’écosystème Apple.

Ne vous méprenez pas, cependant : comme nous l’avons signalé il y a quelques mois à peine, la fidélité à la marque iPhone à ce stade est également à un niveau record. Un récent sondage de sellcell.com auprès de plus de 5 000 propriétaires de smartphones basés aux États-Unis, par exemple, a révélé, entre autres, que la fidélité à la marque pour Apple a atteint 92%, contre 90,5% en 2019. En outre, les utilisateurs d’Apple ont presque 18 ans. % plus fidèles à leurs iPhones que les utilisateurs de Samsung ne le sont à leurs appareils mobiles.

Dans le même ordre d’idées, les adolescents américains – l’un des groupes démographiques les plus convoités, avec un revenu disponible à dépenser et une fidélité à la marque qui se fixent tôt dans la vie – aiment vraiment, vraiment leurs iPhones, selon une récente enquête de Piper Sandler auprès de plus de 7 000 les adolescents. Au sein de ce groupe démographique, 88% possèdent un iPhone, et un peu plus que cela, 90%, s’attendent également à ce que le prochain téléphone qu’ils possèdent soit également un iPhone.

Les chiffres concernant le changement de client iOS vers Android qu’Apple a partagé, entre-temps, indiquent également ce qui suit comme une autre façon d’expliquer le changement :

Dans une interview avec Android Central, Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles de nombreux utilisateurs finissent par changer, même s’il s’agit d’une minorité, est que de meilleures offres sont disponibles pour les appareils Android.

« De nombreux utilisateurs d’iPhone conservent leur téléphone depuis plus longtemps, donc au moment où ils sont prêts à mettre à niveau (ils le voient), le prix des nouveaux iPhones phares est devenu plus cher. Ainsi, de nombreux utilisateurs qui ne peuvent pas se permettre et qui trouvent un opérateur ou un accord OEM attrayant sont susceptibles de changer.

Couverture connexe:

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission