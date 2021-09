‘Sam CookeLe passage du gospel à la musique profane a donné 20 chansons remarquables qui ont fait du R&B Top 10, dont six n ° 1, en moins de sept ans. Le 16 septembre 1964, il publiait la suite du dernier de ces hits, “Good Times”, qui, comme beaucoup de ses 45 ans, a eu une face B à succès dans “Tennessee Waltz”. Personne n’aurait pu deviner que le nouveau single serait le dernier de sa vie.

La partie supérieure de la nouvelle version était le swing “That’s Where It’s At”, écrit par le grand chanteur lui-même avec le co-auteur régulier JW Alexander. Cooke l’avait enregistré un an plus tôt au RCA Studio à Los Angeles, et il est sorti sur RCA Victor avec la face B “Cousin Of Mine”. L’appariement lui a de nouveau donné une double présence dans les charts.

Les deux faces du single sont devenues des hits du Top 10 R&B, atteignant respectivement les 6e et 8e places. « That’s Where It’s At » n’a pas fait beaucoup de progrès dans le palmarès pop, n’atteignant que la 93e place, mais « Cousin Of Mine » a réussi un classement dans le Top 40, à la 31e place. Pourtant, c’est « That’s Where It’s At » qui est devenu l’élément de base le plus connu du répertoire de Cooke, aidé en partie par des reprises ultérieures d’amis et de collaborateurs tels que Lou Rawls et Bobby Womack, entre autres.

Écoutez la liste de lecture Greatest Soul 45s.

La disparition de Cooke à l’âge de 33 ans seulement, en décembre suivant, en a fait la dernière fois qu’il verrait son nom dans les charts. Mais en janvier 1965, un autre coup double a fourni l’un des ses plus belles heures, malheureusement à titre posthume, lorsque “Shake” était accompagné du “A Change Is Gonna Come” qui définit l’époque.

“That’s Where It’s At” a continué à attirer des reprises par des hommes soul tels que Johnnie Taylor, en 1968 et Lou Rawls avec Ray Charles, en 1989. Van Morrison l’a coupé dans le cadre d’un medley avec “So Quiet In Here” en 1994.

Achetez ou diffusez « C’est là que ça se passe » sur Portrait Of A Legend.