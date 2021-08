C’est là que la grande empathie de Joe Biden nous a atterri ⋆ .

Sur la pandémie en tant que problème électoral de 2020, Joe Biden était le candidat préféré des médias à la présidence, pas tellement parce qu’il a crié confiance qu’il pouvait empêcher les gens de mourir. (Il était littéralement dans la clandestinité pendant la plupart de ses apparitions publiques.) Mais parce qu’il montrait correctement qu’il se souciait des gens, les gens mouraient.

Il avait une voix et des manières douces qui apaisent les présentateurs de nouvelles du câble et réconfortent les journalistes qui ne trouvent pas plus d’excitation que chez un homme qui pleure en public.

L’astuce a valu à Biden beaucoup de stock auprès des médias, qui ont ensuite assuré au public qu’il était le leader posé et compétent dont ce pays avait besoin après quatre ans de Donald Trump.

Il a réessayé jeudi lors d’une conférence de presse très attendue pour aborder l’attentat suicide de l’Etat islamique à Kaboul, en Afghanistan, qui a fait 13 morts et plus d’une douzaine de blessés parmi les militaires américains.

“Ils faisaient partie des militaires les plus courageux, les plus capables et les plus altruistes sur Terre”, a déclaré Biden. « Et ils faisaient partie, tout simplement, de ce que j’appelle ‘l’épine dorsale de l’Amérique’. Ils sont la colonne vertébrale de l’Amérique, le meilleur que le pays a à offrir. Jill et moi – nos cœurs nous font mal, comme vous tous, j’en suis sûr, pour toutes ces familles afghanes qui ont perdu des êtres chers, y compris des enfants en bas âge, ou qui ont été blessées dans cette attaque vicieuse. Et nous sommes aussi outrés que navrés.

Plus tard dans la conférence, Biden a baissé la tête dans ce que je suppose être de l’angoisse ™ ou peut-être de la frustration ™ tandis qu’un journaliste lui a posé des questions sur sa responsabilité dans les retombées.

Le problème avec la performance, cependant, est que les morts n’ont pas perdu la vie à cause d’un virus anormal avec lequel le monde entier est aux prises. Ils sont morts parce que sous le commandement de Biden, nos militaires n’ont pas sécurisé le périmètre de l’aéroport de Kaboul que les Américains utilisent pour sortir. Et c’est sous son commandement que l’administration se dépêche contre la montre pour évacuer autant d’Américains que possible, de peur que nous ne cochions davantage le nouveau gouvernement taliban que Biden a autorisé à prendre la décision.

Les cœurs de Biden et Jill peuvent souffrir 1 000 fois, mais c’est de sa faute, et montrer cette empathie éprouvée ne change rien.

La qualité même que les médias ont utilisée pour aider à l’élection de Biden nous a où nous en sommes actuellement. Depuis le jour de l’inauguration, 200 000 personnes sont mortes du coronavirus et les infections continuent d’augmenter ; une vague d’un peu moins d’un million de nouveaux migrants a écrasé la frontière ; et maintenant au moins 13 Américains sont morts, non pas en combattant une guerre, mais en essayant d’en laisser une.

L’empathie était agréable pour avoir fait entrer Biden à la Maison Blanche. Il n’a pas servi à grand-chose depuis.