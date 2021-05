C’est là que “Le Train” arrive! La candidate cubaine Robeisy Ramírez rencontrera Juan Tapia le 22 mai lors des préliminaires Ramirez-Taylor

LAS VEGAS – Avant José Ramirez Oui Josh Taylor Alors qu’ils s’affrontent pour le championnat mondial incontesté des poids welters juniors le samedi 22 mai au Théâtre des Virgin Hotels Las Vegas, deux affrontements passionnants de poids plume vont mettre l’action en marche.

Dans une bataille de huit rounds, le double médaillé d’or olympique cubain Robeisy Ramirez va affronter Juan Tapia, la fierté de Brownsville, Texas.

En outre, le candidat mexicain José Enrique Vivas sera mesuré à Louie Coria, qui est entraîné par Robert Garcia, dans une bataille programmée de huit rounds.

Les combats Ramírez-Tapia et Vivas-Coria feront partie des combats préliminaires programmés pour être diffusés en direct et exclusivement sur ESPN + à 17h15 HE / 14h15 PT.

Le combat d’unification Ramirez-Taylor dirige un triplé poids welter junior à partir de 20h30 HE / 17h30 PT sur ESPN, ESPN Deportes et ESPN +. La carte principale montrera également le candidat mexicain. José «Chon» Zepeda dans un match de 10 rounds contre “Hammerin” Hank Lundy, et la sensation; Candidat dominicain Elvis “L’enfant dominicain” Rodríguez Contre une ancienne star amateur américaine Kenneth “Bossman” Sims Jr. dans un combat de huit rounds.

Vivas (20-1, 11 KOs) est allé 2-0 l’année dernière à l’intérieur de “The Bubble” au MGM Grand Las Vegas, battant Carlos Jackson dans un concours pour “Fight of the Year” et assommant John Vincent Moralde au premier tour. Ancien fan mexicain de premier plan, Vivas a remporté trois combats consécutifs depuis sa perte de points contre Rubén Villa. Coria (12-4, 7 KO), de Moreno Valley, en Californie, espère réussir une séquence de deux défaites consécutives, bien que les deux défaites soient survenues dans des combats qui auraient facilement pu se passer dans les deux sens. En juin dernier, il a abandonné une décision majoritaire à Adam Lopez, et quatre mois plus tard, il a abandonné le médaillé d’or olympique de 2016, Robson Conceicao, en route vers une défaite par décision unanime.

Ramírez (6-1, 4 KOs) a changé sa carrière après une perte de décision surprise contre Adan Gonzáles à ses débuts professionnels. Il a vengé cette défaite en juillet dernier par décision de blanchissage et a récemment éliminé Brandon Valdes (13-1 à l’époque) au sixième tour. Ramirez fait ses débuts en 2021 contre Tapia (10-3, 3 KO), un professionnel de sept ans qui a parcouru la distance contre le médaillé de bronze olympique de 2016 Vladimir Nikitin et le hors-pair livre pour livre Shakur Stevenson.

Dans une autre action undercard:

• Le natif de Las Vegas, Andres Cortes (13-0, 7 KOs) fera sa 11e apparition consécutive dans la ville natale, cette fois contre Eduardo «Thunder» Garza (15-3-1, 8 KOs) dans un combat junior léger de huit rounds. Cortés a fait une impression mémorable à l’intérieur du MGM Grand Las Vegas en juillet dernier, rebondissant d’un knockdown au quatrième tour pour déjouer Alejandro Salinas.

• Raymond “Danger” Muratalla (11-0, 9 KO), l’espoir léger formé par Robert Garcia de Fontana, en Californie, affrontera José Luis Gallegos (20-10, 15 KO) dans un combat de huit rounds. Muratalla vient de remporter une victoire d’arrêt au troisième tour contre Luis Porozo en novembre dernier sur le revers de Terence Crawford-Kell Brook, sa sixième victoire consécutive par KO.

• La perspective des poids moyens Javier «Milwaukee Made» Martínez (3-0, 1 KO), autrefois le meilleur partisan américain à 165 livres, affrontera le vétéran Calvin Metcalf (10-5-1, 3 KO) dans un combat de six rounds. Martinez s’est battu pour la dernière fois le 20 février et a éliminé Billy Wagner au premier tour.

Sur Ramírez vs Taylor

Dans une promotion Top Rank, Ramirez vs Taylor est une confrontation en 12 rounds pour le championnat du monde junior incontesté des poids welters, qui aura lieu le samedi 22 mai au Théâtre des Virgin Hotels Las Vegas. L’événement sera diffusé en direct sur ESPN et ESPN Deportes (et diffusé simultanément sur ESPN +) à 20h30 HE / 17h30 PT. Les matchs undercard seront diffusés en direct et exclusivement sur ESPN + à 17 h 15 HE / 14 h 15 HP.

La télédiffusion présentera également une bataille de poids welters juniors de 10 rounds entre José “Chon” Zepeda et “Hammerin” Hank Lundy, en plus d’un affrontement de huit rounds poids welter junior entre l’artiste dominicain Elvis “The Dominican Kid” Rodríguez et Kenneth “Bossman “. Sims Jr.

