C’est là que les personnages de Love Actually iraient à l’université

De Hugh Grant à Alan Rickman, la gamme de personnages dans Love Actually est vraiment exceptionnelle. Certains que nous détestons, d’autres que nous adorons et d’autres que nous oublions simplement qu’ils n’ont jamais existé.

Ils ont tous des vibrations si spécifiques, tout comme nos universités britanniques bien-aimées. En tant que tel, il est juste de se poser la question et d’imaginer : où iraient les personnages de Love Actually à l’université ?

Colin Firth – Cambridge

Celui-ci semble si juste qu’il est difficile d’imaginer qu’il n’a pas été écrit dans le script en premier lieu. Le charme sans effort de Jamie (AKA Colin) crie absolument Cambridge et il ne fait aucun doute que c’est là qu’il irait. Les cheveux tombants, les blazers tout bruns, les combos à col roulé et mou; c’est vraiment censé être. Son subtil mélange de chic et de charme fait de lui un choix évident pour cette uni.

Joanna – Leeds

Joanna est tellement faite pour Leeds que ça fait mal. Elle a juste les vibrations vraiment. Elle est un peu énervée à certains égards – sa mode et le fait qu’elle vienne d’Amérique, par exemple – mais aussi tout simplement cool. Elle adorerait sortir au Fruity et il ne fait aucun doute qu’elle finirait sur scène à un moment donné.

Nottingham – Emma Thompson

Vous savez juste que quelqu’un nommé Karen va à Notts. Non seulement cela, mais elle est mariée à Alan Rickman et donc, fondamentalement, tout le monde se sent désolé pour elle – un peu comme tout le pays pour les étudiants de Nottingham. Mais sérieusement, c’est un personnage sain et la vie de Notts lui conviendrait certainement – ​​en particulier une promenade à travers Lenton par une journée ensoleillée.

Hugh Grant – Oxford

Honnêtement, où d’autre ? La seule université où vous pouvez vous en sortir en portant un costume tout le temps – Hugh Grant, alias M. Premier ministre, conviendra parfaitement. Terreau idéal pour qu’un Premier ministre rencontre d’autres garçons huppés.

Bristol – Mia (la secrétaire séduisante d’Alan Rickman)

Il ne fait aucun doute que Mia est destinée à la drum and bass de Bristol. Elle est rebelle, un peu coquine et une vraie fauteuse de troubles. Pourtant, elle a cette énergie mystérieuse qui donne envie d’en savoir plus. Elle va remuer la marmite partout où elle ira, alors ça pourrait aussi bien être Bristol.

Keira Knightly – Durham

Imaginez ceci : le personnage de Keira, Juliet, a eu une belle éducation isolée dans la périphérie de Londres, où elle fréquente une école privée pour filles et fait de l’équitation le week-end. Elle est clairement assez brillante, alors elle fait le tour et postule pour Oxbridge. Elle manque tout simplement, mais comme tout le monde, on lui propose plutôt une place à Durham et se contente de cela. Ses autres amis de l’école privée y vont aussi, alors elle est assez contente.

Liam Neeson – Birmingham

Ahhh Liam (Daniel), l’incontestable chérie du film. Il est mignon, gentil mais franchement aussi un peu ennuyeux. Birmingham est donc l’endroit parfait pour lui. Il ne veut pas d’une université où tout ce qui est trop fou va tomber et Birmingham coche donc la liste. Old Joe est tout ce dont il a vraiment besoin.

Alan Rickman – Exeter

De l’amour au mal pur – nous avons le personnage d’Alan Rickman, Harry. Il est indéniablement le personnage le plus détesté de Love Actually – peut-être jamais. Où a-t-il eu l’impression qu’il n’y avait rien de mal à contrarier la douce et innocente Emma Thompson ? Un seul endroit – Exeter.

Billy Mack – Édimbourg

C’est un personnage un peu étrange, mais aussi juste assez excentrique pour qu’Édimbourg soit l’endroit pour lui. Billy est d’abord attiré par la scène musicale, l’envie de sortir de Londres et de s’inspirer d’autres cultures. Il devient voyou lors d’une soirée et finit par abandonner pour travailler dans un magasin de disques du coin – parce que l’université n’est tout simplement pas son truc.

Rowan Atkinson – Impérial

Un personnage extrêmement sous-estimé dans le film – le tristement célèbre emballage cadeau et le type lent de l’aéroport. Il est un peu embêtant mais tu l’aimes quand même. Son passé est aussi mystérieux que son personnage et il a donc dû aller à l’université où personne ne le remarquerait même, Imperial.

Mark (Le gars qui est obsédé par Keira Knightly) – King’s College London

Mark est la définition des vibrations de garçon triste. Il veut ce qu’il ne peut pas avoir et se morfond tout le temps à cause de ça. Mis à part son obsession pour une femme, il est assez peu sociable et veut juste continuer ses études, alors il opte pour un choix clair et simple avec King’s.

Sarah – Liverpool

C’est une fille qui fait passer les autres avant elle – la fille sympa par excellence. Lorsqu’elle cherchait une université, tout ce que Sarah voulait, c’était une ambiance amicale et un endroit pas trop loin de chez elle. Elle a également été délicieusement surprise de trouver ABBA sur la liste de lecture lorsqu’elle est arrivée là-bas. Liverpool est l’endroit pour elle.

Sam – Manchester

C’est un personnage sain qui a un peu un passé mais qui est finalement devenu plus fort. Il est passionné de politique et d’être correct et donc naturellement il irait à Manchester où il pourrait rencontrer des personnes partageant les mêmes idées.

Colin Frissle – Newcastle

Colin est un homme simple et il y a très peu de choses qui le préoccupent réellement. Principalement, il est juste prêt à rire et à passer un bon moment vraiment. Il est du genre à se retrouver à Newcastle sur un coup de tête après avoir baisé Geordie Shore et aimé les accents.

Nathalie – Southampton

Une fille terre-à-terre, pas trop embêtée par l’abondance de rats autour d’elle. Elle est toujours prête à passer un bon moment et ne peut pas être dérangée par tous les trucs chics. Elle a entendu un mot ou deux sur Manzils et sait que c’est l’endroit pour elle.

Le mari de Keira Knightly – UCL

Il est hors de propos, un peu ennuyeux et à peu près votre Londonien moyen. Il vit à l’aise à la maison avec ses parents et il se rend donc à l’UCL pour des raisons de commodité.

