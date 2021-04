James Allison dit que dans quelle mesure la nouvelle réglementation a profité aux voitures à haut râteau est une grande question à laquelle personne ne connaît encore la réponse.

Un changement de règle dans le département aérodynamique a été introduit pour la saison 2021 visant à réduire l’appui sur les voitures.

Il est largement admis qu’un tel changement a eu un impact plus important sur les équipes conduisant des voitures à faible râteau, telles que Mercedes et Aston Martin, bénéficiant ainsi notamment à Red Bull et AlphaTauri.

Le rythme absolu des équipes ci-dessus lors de l’ouverture de la saison a confirmé cette affirmation, mais Allison dit que personne ne sait exactement quel impact les changements ont encore eu.

« C’est la question à un million de dollars que personne ne sait absolument », a déclaré le directeur technique de Mercedes à Sky Sports.

«Certes, chaque équipe sera assise là dans une vague de paranoïa en pensant que c’est définitivement pire pour nous que pour quiconque.»

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Plus précisément, des modifications ont été apportées aux planchers de la voiture cette année, coupant un petit segment de plancher juste devant le pneu arrière.

Bien que cela puisse ne pas sembler un gros problème, Allison dit que le personnel de l’équipe a immédiatement su que cela allait avoir un impact considérable.

«À moins que vous ne soyez un vrai anorak, vous ne remarqueriez même pas que ce slither a disparu, mais pour toutes les personnes qui doivent réellement appuyer sur les voitures, c’était en quelque sorte un moment de hurlement parce que cette partie de la voiture autour de la roue arrière est incroyablement sensible », dit-il.

«C’est de là que provient une masse de temps au tour et lorsque vous êtes obligé de retirer du matériel d’ici, vous hémorragiez le temps au tour de la voiture.

«Quand vous avez vu des pilotes avoir des crevaisons pendant une course, parfois leur pneu arrière après avoir été crevé commence à déchiqueter la carrosserie dans cette partie de la voiture et en fait, il élimine le carbone de l’avant du sol.

«Cette voiture, même quand elle a ses pneus neufs dans les stands, elle repart juste en arrière…»

Avec les changements réglementaires majeurs repoussés à 2022, on craignait que l’ordre hiérarchique ne reste le même en 2021.

Cela ne s’est pas avéré être le cas, et Allison pense que cela est en grande partie dû au fait que les équipes ont toujours reçu deux jetons de développement qui leur ont permis d’apporter des modifications à leurs voitures.

«Je pense que c’est ce à quoi le système de jetons a été conçu», a-t-il déclaré.

«Vous ne vouliez pas que les gens ou les équipes sentent que leur destin a été fixé en 2019 et les décisions qu’ils ont prises en 2019 ont ensuite été intégrées dans des voitures 2020 qui sont ensuite forcées d’être là à tous égards en 2021.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.