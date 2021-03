c’est la radiographie mondiale des «  vetos  »

La liste des pays qui interrompent la vaccination avec AstraZeneca suite à des cas de thrombose signalés continue de s’allonger. L’Espagne s’associe avec l’Allemagne, l’Italie et la France au groupe de pays qui ont suspendu ce lundi à titre préventif la vaccination de tous les lots de la formule AstraZeneca contre le coronavirus.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a jusqu’à présent identifié une trentaine de cas de thrombose après une dose du vaccin AstraZeneca. Au total, quelque cinq millions de doses ont été administrées dans l’Union européenne (UE).

L’EMA a souligné que le taux de cas de thrombose parmi les vaccinés « Il n’est pas supérieur à celui de la population dans son ensemble », mais il a ajouté qu’il est nécessaire d’analyser en détail ce qui s’est passé.

Pour le moment trois décès ont été signalés après l’application du vaccin AstraZeneca en Italie, au Danemark et en Norvège, même si pour le moment, dans aucun des deux cas, il ne peut être assuré qu’il existe une relation directe.

Pays qui ont suspendu la vaccination avec AstraZeneca

L’Espagne, ainsi que plusieurs pays européens, a notifié ce lundi après-midi qu’elle avait suspendu administration du vaccin AstraZeneca. Avant de devenir officielle, certaines communautés autonomes comme les Asturies, la Catalogne, la Castille et León et l’Andalousie avaient déjà paralysé l’approvisionnement de ces doses par précaution.

Suite à la recommandation du Paul Ehrlich Institute (PEI), compétent en la matière, Le gouvernement allemand a également suspendu la vaccination avec AstraZeneca ce lundi matin, al considère qu’il est nécessaire de vérifier la relation potentielle entre ce vaccin et les nouveaux cas de thrombose enregistrés en Europe après son inoculation.

Le ministère allemand de la Santé a noté que Dans tous les cas, ce sera l’EMA qui décidera en dernier ressort « Si ces nouvelles informations affectent l’autorisation du vaccin et de quelle manière. »

Les derniers pays à rejoindre la liste ont été Italie Oui France. Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi après-midi que la France suspendait temporairement l’utilisation du vaccin AstraZeneca.

« Nous le suspendons jusqu’à demain après-midi »A déclaré Macron, en attendant de recevoir mardi l’avis de l’Agence européenne des médicaments (EMA). « Nous espérons pouvoir le reprendre rapidement, si l’avis de l’EMA le permet », a ajouté le chef de l’Etat français.

L’Italie, qui avait déjà paralysé certains de ses lots, a décidé d’étendre la suspension à toutes les doses du vaccin AstraZeneca. « L’Agence italienne des médicaments (AIFA) a décidé de prolonger l’interdiction d’utilisation du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca dans tout le pays par mesure de précaution et temporairement, dans l’attente de l’avis de l’EMA. Cette décision s’inscrit dans le cadre de mesures similaires prises par d’autres pays européens », indique un communiqué.

Un autre pays européen qui ce lundi a complètement suspendu l’inoculation de ce vaccin à sa population est Pays Bas. Son ministre de la Santé, Hugo de Jonge, a tenu à envoyer un message de réconfort, rappelant que « Il ne devrait y avoir aucune question sur les vaccins », bien que cela ne soit pas en contradiction avec «enquêter correctement» et «être prudent».

Les autres pays qui ont complètement arrêté la vaccination avec AstraZeneca sont: Danemark, Bulgarie, Norvège, Islande, Irlande Oui Thaïlande.

Pays qui ont arrêté l’utilisation du vaccin AstraZeneca. Carlos G. Kindelán

Pays qui n’ont annulé que quelques lots d’AstraZeneca

D’un autre côté, il y a des gouvernements qui ont décidé de ne paralyser que quelques lots de la formule AstraZeneca. Ce sont les cas de L’Autriche, Roumanie, Lituanie, Lettonie, Estonie Oui Luxembourg.

La formule d’AstraZeneca, alourdie d’emblée par des doutes sur son efficacité et ses éventuels effets secondaires, est la troisième autorisée dans l’UE, derrière celles de BioNTech / Pfizer et Moderna.

L’EMA convoque une réunion extraordinaire ce jeudi

De l’EMA, ils ont assuré ce lundi que leurs experts sont « analyser en détail toutes les données disponibles » des cas de thromboembolie chez les patients vaccinés avec AstraZeneca et annoncera ses conclusions jeudi prochain, mais maintient sa recommandation positive sur le médicament pour le moment.

Le régulateur européen a assuré que, bien qu’il enquête toujours sur ce qui s’est passé, il maintient «l’opinion que les bénéfices du vaccin AstraZeneca dans la prévention du covid-19, avec son risque associé d’hospitalisation et de décès, l’emportent sur les risques d’effets secondaires« .

Le comité de sécurité (PRAC) a analysé au cours du week-end « toutes les données liées aux événements thromboemboliques » et a convoqué une réunion extraordinaire le jeudi 18 mars pour annoncer ses conclusions. « et toute autre action qui pourrait être nécessaire » concernant le vaccin AstraZeneca, dont l’utilisation a été interrompue par mesure de précaution en Allemagne, en France et en Italie.