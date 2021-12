C’est la raison pour laquelle Amitabh Bachchan a accepté d’héberger KBC ; l’acteur s’effondre en se remémorant

KBC a marqué la première apparition d’Amitabh Bachchan à la télévision indienne.

Kaun Banega Crorepati, animé par Amitabh Bachchan, en est à sa 13e saison et, depuis sa création, est l’un des jeux télévisés les mieux notés en Inde. L’émission a récemment enregistré 1000 épisodes et a été diffusée le 3 décembre. L’acteur légendaire est cependant tombé en panne en se remémorant ce qui l’a poussé à commencer l’émission en premier lieu. La fille d’Amitabh, Shweta, lui a demandé comment il se sentait alors que la série franchissait cette étape. Il a répondu en disant qu’il y a 21 ans, les gens l’avaient mis en garde contre le recours au petit écran au lieu des films, et on lui a expliqué comment cette décision pourrait avoir un impact sur son image à plus d’un titre. Senior Bachchan a ensuite révélé que même après avoir reçu plusieurs avertissements, il avait accepté l’offre de faire KBC parce qu’il ne recevait pas suffisamment d’offres de films en 2000. Et les réactions qu’il a reçues après la diffusion de son premier épisode ont changé la donne monde autour de lui.

Le public a applaudi et a applaudi en voyant Amitabh devenir ému. Sur une note heureuse, il a en outre partagé que la meilleure partie est qu’il avait appris quelque chose ou l’autre de chaque concurrent qui est arrivé sur la sellette.

L’épisode a également présenté une vidéo qui a vu des aperçus de Big B à partir de 2000 lorsque KBC a été diffusé pour la première fois. Amitabh a été vu en train d’essuyer ses larmes en partageant son voyage jusqu’à présent. KBC a marqué sa première apparition à la télévision indienne. L’acteur septuagénaire a animé l’émission à chaque session, sauf lors de la troisième session, lorsque Shah Rukh Khan l’a remplacé. Des saisons 1 à 6, le prix le plus élevé était de ₹1 crore mais à partir de la saison 7 (2013), il a été augmenté à ₹7 crore. Jusqu’à présent, les frères Narula – Achin et Sarthak de Delhi ont remporté le grand prix de Rs 7 crore dans la saison 8.

Amitabh a également prévu de sortir plusieurs films, à commencer par « Brahmastra », « Au revoir », « Piste 34 », « Jhund » et le remake en hindi du hit hollywoodien The Intern avec Deepika Padukone. Il a été vu pour la dernière fois dans ‘Chhehre’ avec Emran Hashmi.

