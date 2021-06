in

Pedro de la Rosa dit que Carlos Sainz fait de si grands progrès en raison de la critique de son père à son égard.

le Ferrari l’homme a connu un bon début de saison, s’installant sans doute plus rapidement que tout autre pilote pour avoir déplacé des équipes au cours de l’hiver, remportant son premier podium en rouge avec une finition P2 à Monaco.

La facilité avec laquelle il s’est adapté a été extrêmement impressionnante, et il dit que c’est quelque chose qu’il apprécie.

“Mon style de pilotage et la façon dont je tourne, freine, accélère dans les virages à différents endroits et différents types de virages sont très différents de l’an dernier”, a-t-il déclaré, selon Motorsport.com.

« Je dois me pousser à ouvrir mon esprit et à m’adapter en tant que pilote. Et en fait, je trouve ça très amusant.

C’est la dernière étape de ce qui a été une carrière réussie en Formule 1 pour lui depuis qu’il a rejoint la grille en 2015. Malgré un tel succès, il n’est toujours pas le pilote le plus titré de sa famille.

Ce titre revient à son père, Carlos Sainz Sr, qui est l’un des pilotes de rallye les plus titrés de tous les temps.

De la Rosa dit que son compatriote peut être très critique envers son fils et pense que cela a contribué aux impressionnantes performances de Sainz Jr en Formule 1.

« Les gens ont remarqué sa vitesse d’adaptation. Un résultat comme Monaco n’était qu’une question de temps après ce qu’il avait montré lors des quatre courses précédentes », a déclaré l’ancien pilote de F1 à la Gazzetta dello Sport selon formulapassion.it.

« Il a une grande solidité, n’est pas submergé par la pression et n’arrête jamais d’apprendre, il aime savoir en profondeur ce qu’il pilote.

« La relation avec le père compte beaucoup car ils sont en compétition. Son père est extrêmement critique et le pousse à s’améliorer, tandis que les autres parents ne voient pas les défauts de leurs enfants.

“C’est la raison pour laquelle Carlos fait d’énormes progrès.”

Après six courses dans la saison, Sainz a 42 points à son actif et est P7 au championnat des pilotes, à seulement 10 points de Charles Leclerc.

Le Monégasque dit qu’il a une relation différente avec son coéquipier par rapport à la dynamique avec Sebastian Vettel en raison du fait qu’ils sont plus proches en âge.

