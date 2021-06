C’est la raison pour laquelle le PDG d’Apple, Tim Cook, dit que les iPhones sont meilleurs qu’Android – .

Je suis sûr que si vous pressiez le PDG d’Apple, Tim Cook, sur ce qu’il pense rendre le logiciel d’exploitation mobile de son entreprise meilleur que celui de son principal concurrent, il pourrait offrir une multitude de réponses à la question séculaire d’iOS contre Android, dont le système d’exploitation est supérieur.

Au cours d’une partie de « conversation au coin du feu » d’une demi-heure de la conférence VivaTech de cette semaine, le directeur général du fabricant d’iPhone a présenté une preuve à l’appui souvent entendue qui revient régulièrement dans cette discussion : la qualité des applications et du contenu à l’intérieur des murs d’Apple garden, qui sont le produit du contrôle étroit d’Apple sur son écosystème, par rapport à la position comparativement plus permissive de Google envers le marché des applications Android. La réponse de Cook a également servi de recul contre le projet de loi sur les marchés numériques en Europe, qui permettrait, entre autres, aux utilisateurs d’iPhone de charger des applications sur le côté et pourrait obliger Apple à modifier la façon dont il pré-installe certaines de ses propres applications. sur iPhone et iPad. Le chargement latéral, a averti Cook, « nuirait à la fois à la confidentialité et à la sécurité. Je veux dire, vous regardez les logiciels malveillants comme exemple, et Android a 47 fois plus de logiciels malveillants qu’iOS. Pourquoi donc?

“C’est parce que”, a poursuivi Cook, “nous avons conçu iOS de manière à ce qu’il n’y ait qu’un seul App Store et que toutes les applications soient examinées avant d’aller sur le magasin. Cela maintient beaucoup de ces logiciels malveillants hors de notre écosystème. Les clients nous ont dit très régulièrement à quel point ils appréciaient cela. Et donc nous allons défendre l’utilisateur dans les discussions, et nous verrons où cela va.

Soit dit en passant, les remarques de Cook arrivent en même temps qu’une législation similaire a été proposée aux États-Unis – avec un tas de propositions ayant été présentées au Congrès ces derniers jours qui, entre autres, ne permettraient plus à Apple de précéder -installer ses propres applications sur les iPhones ici aux États-Unis également.

Comme indiqué dans l’édition de mercredi du bulletin d’information Stratechery de Ben Thompson, l’un de ces projets de loi (l’American Innovation and Choice Online Act), parrainé par le président du sous-comité antitrust de la Chambre, David Cicilline, un démocrate, cherche à faire ce qui suit – il interdirait de donner un avantage à leurs propres produits, services et secteurs d’activité par rapport à leurs concurrents ; désavantager les produits, services et secteurs d’activité concurrents ; ou discriminer entre des utilisateurs professionnels dans une situation similaire.

Aujourd’hui, j’ai rejoint le président @davidcicilline et membre du classement @repkenbuck pour dévoiler notre programme bipartite pour une économie en ligne plus forte. Une bonne application des lois antitrust est bonne pour l’innovation, pour les consommateurs et pour notre économie. pic.twitter.com/GGRob8CYhG – Représentant Joe Neguse (@RepJoeNeguse) 16 juin 2021

Le grand saut que tout le monde veut désespérément faire concernant Apple – ce que le fabricant de Fortnite Epic Games a tenté de faire dans son récent procès contre le fabricant d’iPhone, et qui est similaire à l’affirmation que Spotify continue d’essayer de faire – est que le fabricant d’iPhone est en quelque sorte monopolistique. . Même si Apple n’est pas le fabricant de combinés dominant, ce n’est pas de loin. Cet honneur appartient à Google, fabricant du système d’exploitation mobile Android qui s’exécute sur la part du lion des smartphones dans le monde.

En dernière analyse, il y a peu de choses dans la technologie qui font ressortir le stupide autant qu’Apple le fait. Ce n’est pas une entreprise parfaite, comme si une telle chose existait même, mais les gens essaient d’assimiler qu’une entreprise comme Apple cherche à gagner de l’argent et à éliminer ses rivaux – ce qui est littéralement ce que toutes les entreprises grandes et petites sur la face de la terre existent faire – est en quelque sorte la preuve d’un comportement monopolistique est un scénario assez ennuyeux, en effet.

