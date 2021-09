C’est la raison pour laquelle les enfants n’aiment pas le brocoli

25/09/2021 à 08:00 CEST

Le brocoli est un légume qui appartient à la famille des Brassicacées, avec le chou, le chou-fleur, le chou-rave et les choux de Bruxelles.

Les propriétés nutritionnelles de brocoli sont bien connus. Il est riche en vitamine C et en fibres alimentaires. Une seule portion fournit plus de 30 milligrammes de vitamine C, essentielle pour l’homme.

Cela peut vous intéresser : est-ce que choisir des fruits et légumes pour leur couleur est bon pour la santé ?

Cependant, malgré les avantages, c’est un légume avec peu d’adeptes, surtout chez les plus petits. La plupart des parents parviennent à amener leurs enfants à l’inclure dans leur alimentation. Les mini-gâteaux de poulet au brocoli, les muffins ou les pépites sont quelques-uns des plats qui peuvent « cacher » la saveur du brocoli.

Une étude explique maintenant pourquoi ce n’est pas le légume préféré par les mineurs, et aussi par certains adultes. Cela est dû aux bactéries présentes dans la bouche. Les enzymes qu’ils laissent dans la salive, ainsi que celles trouvées dans les légumes Brassica, les rendent désagréables.

“Les interactions entre les légumes et la salive humaine peuvent affecter le développement de l’odeur dans la bouche, qui à son tour peut être liée à la perception et au goût individuels”, explique le chercheur Damian Frank dans une recherche publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Plus précisément, et comme indiqué dans l’étude susmentionnée, les légumes tels que le brocoli, le chou ou les choux de Bruxelles ont un composé appelé S-méthyl-L-cystéine-sulfoxyde (SMCSO).

Brocoli et salive : gaz nauséabond

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont mené une étude auprès de 196 participants, 98 parents et enfants. Parmi les critères pour faire partie de la recherche : bonne santé, consommation antérieure de brocoli et le chou-fleur sans réactions allergiques et les non-fumeurs, dans le cas des adultes.

Les tests, qui ont été menés à Sydney, en Australie, consistaient en des évaluations sensorielles. Les chercheurs ont mélangé de la salive avec de la poudre végétale et ont ensuite analysé les gaz produits. Dans le cas des enfants, les conclusions étaient claires : ils ont trouvé des variations importantes dans les gaz soufrés. Ce gaz est produit lorsque les mineurs mâchent du brocoli cru.

Cela génère une odeur amère qui est généralement désagréable chez les plus petits. Même si c’est pareil saveur chez les adultes, ils y sont plus habitués, donc ce n’est pas si peu appétissant.

“La bactérie naturellement présent dans la salive de certaines personnes peut augmenter la production de soufre libéré dans la bouche », précise l’étude. Par conséquent, cela “affecte potentiellement le goût dans la bouche et la perception des légumes Brassica”.

Comme le souligne l’auteur principal Damian Frank, ces résultats pourraient expliquer pourquoi certaines personnes n’aiment pas un type de légume, tandis que d’autres le trouvent très agréable au goût.

« C’est une découverte intrigante qu’il existe une relation significative entre les adultes et les enfants. D’autres groupes de recherche ont trouvé des relations significatives entre le microbiome salivaire des parents et des enfants, en particulier des mères et des enfants », dit-il.

Barrière de consommation chez les enfants

L’étude, bien qu’elle ait été réalisée sur un petit échantillon, souligne. « L’association négative identifiée entre les composés soufrés générés par la salive du chou-fleur et son goût peuvent représenter un facteur intrinsèque supplémentaire au sein du chou-fleur et d’autres aliments riches en SMSCO qui constituent un obstacle à la consommation.

« Il s’agit de la première étude qui tente de mesurer les différences de taux de développement des volatiles soufrés dans la salive entre adultes et enfants et les impacts possibles sur le goût des légumes et les liens entre Adultes et mineurs apparentés », conclut-il.