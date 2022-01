C’est la raison pour laquelle Mercadona en Espagne ne vend pas de tests d’antigène, et qu’ils en ont au Portugal | Vie

En ce moment vous allez devoir vous rendre à Mercadona au Portugal pour acheter des tests d’antigènes en supermarché, et surtout, bien moins cher que dans nos pharmacies.

Les tests antigéniques sont un outil de plus à la disposition de la population pour pouvoir effectuer le test COVID-19 dans le confort de son foyer, une méthode recommandée mais pas infaillible et cela peut être à l’origine d’une multitude de faux négatifs.

En revanche, ce sont des tests qui se font rares dans les pharmacies, assez chers et où la grande majorité de la population n’a pas pu les acheter pour les dîners de Noël. C’est un fait similaire à celui des masques, quand au début de la pandémie ils étaient impossibles à trouver.

Et c’est que nos voisins au Portugal peuvent acheter des tests d’antigène confortablement dans leur supermarché, et pour seulement 2,10 euros, ce que la législation espagnole ne permet pas, et il ne semble pas que cela changera à court terme.

Bonsoir. Au Portugal, la législation autorise sa vente dans les supermarchés, tandis qu’en Espagne, sa vente est exclusivement autorisée dans les pharmacies, nous ne pouvons donc pas vous proposer ce produit dans notre assortiment. Salutations. – Mercadona (@Mercadona) 4 janvier 2022

Cependant, Mercadona a des milliers de clients réguliers qui demandent régulièrement lors de leurs visites au supermarché la disponibilité des tests d’antigène, et étant donné le grand nombre d’utilisateurs qui demandent sur les réseaux sociaux, Mercadona a dû clarifier la situation.

Comme nous l’avons dit, la seule raison pour laquelle Mercadona en Espagne ne vend pas de tests d’antigène dans ses établissements, C’est parce que la loi espagnole ne le permet pas.

En plus de l’exclusivité de la vente de tests antigéniques dans les pharmacies de notre pays, ils atteignent également des prix assez élevés, pas moins de 10 euros, contre 2,10 euros pour ce produit à Mercadona Portugal.