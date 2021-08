C’est la raison pour laquelle vous avez été déconnecté de WhatsApp de manière inattendue ces derniers jours | La technologie

in

Ne vous inquiétez pas, cette déconnexion suspecte de votre compte WhatsApp sur Android est simplement un bogue dans l’application et personne ne vous a piraté.

Grâce à notre numéro de téléphone, nous pouvons utiliser WhatsApp pour parler avec tous nos amis et notre famille, et vous l’avez sûrement déjà fait, mais vous deviez vérifier ce numéro pour pouvoir utiliser l’application.

Mais bien sûr, si vous changez de téléphone, vous devrez revérifier le numéro de téléphone dans le nouveau terminal, chose tout à fait normale mais qui peut virer au véritable cauchemar si vous recevez une déconnexion inattendue, comme cela est arrivé à un grand nombre d’utilisateurs d’Android ces derniers jours.

Et c’est que selon la façon dont ils rapportent de wabetainfo, si vous avez rencontré une déconnexion suspecte dans votre compte WhatsApp sur Android, vous demandant de vérifier à nouveau votre numéro de téléphone, Ne vous inquiétez pas, personne ne vous a piraté, c’est juste un bug dans l’application elle-même.

Si vous vous êtes récemment déconnecté de WhatsApp, sur WhatsApp pour Android, ne vous inquiétez pas : c’est un bug. Vous pouvez à nouveau vous connecter à WhatsApp. pic.twitter.com/SnhFzUd5jP – WABetaInfo (@WABetaInfo) 8 août 2021

Et c’est peut-être que la première chose à laquelle vous pouvez penser est qu’une autre personne est entrée avec votre numéro de téléphone dans un autre terminal, et donc vous avez été expulsé sur votre téléphone principal, mais dans ce cas ce n’est pas exactement comme ça. Et il semble que, bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle à cet égard, Un bug a déconnecté des milliers d’utilisateurs d’Android provoquant cette peur effrayante, croyant qu’ils ont été piratés.

Il y a des gens qui soulignent qu’après avoir fermé cette fenêtre d’avertissement, ils ont été automatiquement connectés à nouveau tandis que d’autres ont indiqué qu’ils ont dû revérifier leur numéro de téléphone pour utiliser à nouveau l’application, mais quoi qu’il en soit, ils C’est un bug dans WhatsApp.

Dans tous les cas, si vous recevez à plusieurs reprises ce type de messages, alors vous devriez vous inquiéter, mais dans ce cas particulier, ce n’était pas de votre faute, juste une erreur spécifique dans l’application.