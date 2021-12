C’est la raison pour laquelle vous devez toujours demander une copie lors d’un paiement par carte | La vie

C’est la raison que la Banque d’Espagne vous donne pour que vous en demandiez toujours une copie dans vos opérations de carte.

Lorsque nous effectuons tout type d’achat dans un magasin, en particulier dans ceux en qui nous avons confiance, comme notre supermarché préféré, nous effectuons généralement l’achat correspondant avec notre carte de crédit ou de débit et nous ne demandons généralement pas de « copie ».

Et c’est que la copie est connue comme ça au terminal point de vente avec les coordonnées de paiement, quelque chose qui peut ou non nous intéresser et que dans la plupart des cas nous ne demandons pas ou ne jetons pas pour le moment.

Mais maintenant, avec la généralisation des paiements sans contact, surtout pour les petits montants, c’est aussi simple que d’apporter la carte au point de vente et le débit sera effectué sans avoir à saisir le code PIN. Pour des montants plus élevés, une étape supplémentaire sera nécessaire.

Désormais, la Banque d’Espagne nous recommande de demander une copie pour chacun des achats que nous effectuons avec une carte, qu’il s’agisse de petits ou de gros montants. Bien qu’il puisse y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles nous ne voulons pas une copie de tous nos achats, ils recommandent que nous la demandions. avoir la preuve de toute erreur de paiement.

Ils recommandent donc que, lorsque nous effectuons un paiement sans contact, nous devons vérifier le montant à l’écran et nous assurer qu’il est correct. D’autre part, la copie servira de preuve que nous avons été bien ou mal facturés, et également de suivre nos dépenses.

Ils recommandent également enregistrer le reçu d’achat, pour ce qui peut arriver à l’avenir, et procéder à la vérification pertinente de tout ce que nous avons acheté.

Enfin, ils précisent que nous devons revoir chacun des frais de carte sur notre compte bancaire pour garder une trace des opérations que nous effectuons, et aussi pour s’assurer qu’il n’y a pas de type d’erreur.

Dans tous les cas, si vous faites partie de ces personnes qui ne veulent pas de copie des paiements par carte, elles vous recommandent au moins de vérifier le montant qui s’affiche à l’écran.