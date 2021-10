Thalia et Lucero : C’est la relation des deux célébrités | Instagram

Comme vous vous en souvenez, étoile brillante et Thalía a gagné l’affection du public quand elles n’étaient que de petites filles, et elles sont toujours aimées par plusieurs générations, cependant, beaucoup se demandent à quoi ressemble la relation de ces chanteurs.

Il est à noter que la relation entre mexicain Thalía et Lucero ont toujours été entourés de milliers de mythes et de rumeurs et même certains médias se sont chargés de les contrarier, s’assurant qu’ils s’envient et ne peuvent pas se supporter.

Et c’est que pour être vrai, la similitude de leurs carrières est extrêmement grande, puisque toutes les deux ont commencé dans les années 80 alors qu’elles n’étaient que des filles, elles ont obtenu une grande popularité grâce à leurs principales telenovelas et elles font partie des femmes mexicaines avec la plus grande projection internationale. .

Cependant, la vérité est que Thalía et Lucero ont toujours eu une très bonne relation et bien qu’ils ne soient pas de grands amis, ils ont un traitement très cordial et ils le montrent à chaque anniversaire, car ils se félicitent généralement.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le chanteurs Ils ont construit des carrières assez similaires, puisqu’ils ont commencé à jouer dès leur plus jeune âge dans des feuilletons télévisés de Televisa et se sont ensuite davantage concentrés sur leur carrière musicale, en tant que chanteurs solistes.

Dans chaque entretien où ils sont interrogés par l’autre, Lucero, 52 ans, et Thalía, 50 ans, ne manquent pas une occasion de témoigner leur admiration mutuelle.

D’un autre côté, la seule différence que Lucero ait jamais remarquée lors d’une interview est que bien que les deux fassent beaucoup de choses avec lesquelles ils peuvent se sentir identifiés, ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs.

Et c’est que tandis que Thalía se concentrait sur la conquête d’Hollywood et du monde entier, Lucero a toujours préféré rester au Mexique, à la fois pour travailler et pour vivre.

C’est ainsi qu’elle assure qu’il lui serait extrêmement difficile de s’éloigner longtemps de sa patrie.

En fait, la chanteuse mexicaine Thalia a eu 50 ans il y a un mois et la vérité est qu’elle est plus jolie que jamais.

Les réseaux sociaux sont son lieu de contact avec ses plus de 15 millions de fans aux quatre coins du monde et à travers eux, il partage les enjeux liés à sa carrière et à sa vie personnelle.

De plus, comme chaque année, la chanteuse Thalía a prêché par l’exemple lorsqu’elle s’est rendue à son rendez-vous médical pour une mammographie, un fait qu’elle a posté sur les réseaux sociaux afin de lancer un appel à ses fidèles fans pour qu’ils agissent en la matière et se produisent dépistage du cancer du sein en temps opportun.