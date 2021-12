C’est la rentrée : des chercheurs découvrent une partie jusqu’alors inconnue de l’anatomie humaine | Vie

Ils découvrent une troisième couche de muscle à l’intérieur du masséter, et pourtant elle avait déjà été nommée plusieurs fois dans certains textes historiques.

Si vous pensiez que tout avait déjà été étudié en ce qui concerne l’anatomie humaine, il est probable que les livres que vous avez conservés de votre séjour à l’institut ou à l’université soient dépassés, et c’est que des chercheurs viennent de découvrir une partie inconnue de la corps humain.

Une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Dr. Szilvia Mezey du Département de biomédecine de l’Université de Bâle et le professeur Jens Christoph Türp du Centre universitaire de médecine dentaire de Bâle (UZB), ont découvert une nouvelle partie du corps humain.

Ils parlent notamment de une troisième couche profonde dans le muscle masséter, ce qui est essentiel pour la mastication.

Jusqu’à présent, la plupart des manuels d’anatomie ne décrivent que deux couches du masséter, en particulier la profonde et la superficielle.

Mais dans cette nouvelle étude, ils affirment que certains textes historiques mentionnent également l’existence possible de la troisième couche, mais « ils sont très incohérents en termes de position », expliquent-ils dans le magazine Annals of Anatomy.

Pour mener l’étude, les chercheurs ont disséqué 12 têtes de cadavres humains et pris des tomodensitogrammes de 16 cadavres frais, et ont également examiné une IRM d’un sujet vivant et identifié une troisième couche musculaire « anatomiquement distincte » à la suite de certains examens.

Ils commentent que «cette section profonde du muscle masséter se distingue clairement des deux autres couches en termes de parcours et de fonction. Même s’il est supposé que la recherche anatomique au cours des 100 dernières années n’a rien négligé, notre découverte ressemble un peu à la découverte d’une nouvelle espèce de vertébré par des zoologistes. »

Et c’est que selon la disposition des fibres musculaires, il est probable que la couche musculaire aider à stabiliser la mâchoire inférieure en soulevant et en rétractant le processus coronoïde. Ils ajoutent que la couche musculaire nue est la seule partie du masséter qui peut tirer la mâchoire en arrière.

Cette nouvelle couche est connectée à une petite section triangulaire de la mâchoire inférieure et les principaux chercheurs ont proposé de l’appeler « Musculus maseter pars coronidea » ou la section coronoïde du masséter.