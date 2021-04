C’est la rumeur la plus excitante sur le Pixel 6 de 2021 à ce jour – .

Le Pixel 5 est un bon téléphone 5G, mais il ne peut pas rivaliser avec les produits phares de Samsung ou d’Apple. Il présente des spécifications décentes, un design amélioré par rapport au décevant Pixel 4 et un appareil photo toujours fiable, le tout à un prix avantageux dans une année frappée par des crises sanitaires et économiques massives. Mais cela n’a pas changé le fait que le Pixel 5 était également une énorme déception pour de nombreuses personnes qui voulaient une variante du téléphone qui pourrait au moins rivaliser avec l’iPhone 11 en termes de performances, sinon l’iPhone 12. Le Pixel Ce n’était pas ça.

Mais les rapports de l’année dernière ont également donné aux fans de Pixel des raisons d’espérer. Google aurait choisi la plate-forme Snapdragon 765 pour le Pixel 5 afin de réduire les coûts, mais la société développait déjà son propre processeur personnalisé. Google suivrait donc les traces d’Apple et de Samsung. Google s’est associé à Samsung pour fabriquer ses processeurs, qui portent le nom de code Whitechapel, selon un rapport d’avril 2020 affirmant que la puce personnalisée serait prête à temps pour les produits 2021. Ce rapport a suscité des spéculations selon lesquelles le Pixel 6 comporterait le propre silicium de Google, et nous avons maintenant la première rumeur qui indique que le Pixel 6 aura un processeur fabriqué par Google.

En mai 2020, Arm a publié de nouvelles conceptions de référence pour les puces qui alimenteraient les appareils mobiles en 2021. Cela incluait le nouveau Cortex-X1, qui est la puce Arm Cortex la plus puissante jamais conçue. À l’époque, j’avais émis l’hypothèse que la puce Whitechapel pourrait utiliser le nouveau design de base Cortex pour les téléphones phares. Depuis lors, Qualcomm et Samsung ont tous deux utilisé les nouvelles conceptions de puces dans leurs produits phares 2021, et les 5 nm Snapdragon 888 et Exynos 2100 System-on-Chips (SoC) présentent le même noyau principal Cortex-X1.

On ne sait pas si la puce Whitechapel suivrait la même conception de cœur 1 + 3 + 4 que les SoC 888 et 2100, mais 9to5Google a trouvé des preuves que le Pixel 6 utiliserait le nouveau silicium de Google. Le blog a vu une documentation indiquant que les téléphones Pixel de cet automne auront des SoC Whitechapel à l’intérieur. La puce Whitechapel est appelée «Slider» dans la documentation, une référence qui a également été vue dans l’application Google Camera. Slider pourrait être une plate-forme partagée pour le premier SoC Whitechapel.

Google appelle Whitechapel GS101. GS pourrait être synonyme de «Google Silicon», mais ce n’est que de la spéculation.

Slider est également connecté directement à Samsung, car il comprend des références à Samsung Exynos. Il semble que Whitechapel soit développé avec la division d’intégration de systèmes à grande échelle (SLSI) de Samsung Semiconductor.

9to5Google dit que les premiers téléphones à être construits sur Slider sont Raven et Oriole, qui sont les noms de code de deux téléphones Pixel que le blog a trouvés plus tôt cette année dans des extraits de code. On ne sait pas comment ces téléphones seront appelés, mais ils seront probablement lancés cet automne dans le cadre de la série Pixel 6. Google devrait lancer un téléphone Pixel 5a ce printemps, qui fonctionnera probablement sur une puce de milieu de gamme Qualcomm. D’autres rumeurs disent que Google travaille également sur son premier combiné pliable.

Comme les autres téléphones Pixel, les secrets du Pixel 6 vont probablement fuir bien avant l’événement annuel d’automne Made by Google.

