C’est la rumeur la plus folle de MacBook Pro que nous ayons vue jusqu’à présent

Apple dévoilera lundi le grand rafraîchissement du MacBook Pro 2021 lors d’un événement de presse virtuel qui pourrait également apporter aux acheteurs de tout nouveaux AirPod 3. Nous pensons déjà savoir à quoi s’attendre de la refonte du MacBook Pro et de la mise à niveau matérielle. Mais même ainsi, un rapport a surpris les fans il y a quelques jours lorsque nous avons appris que les MacBooks redessinés pourraient comporter une mise à niveau significative de l’affichage – la prise en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien que la mise à niveau de l’écran ait du sens, nous avons une autre fuite de dernière minute sur le MacBook Pro qui semble au mieux sommaire. Certaines personnes prétendent que les modèles M1X MacBook Pro comporteront une encoche comme l’iPhone.

L’encoche de l’iPhone

Apple a introduit la tristement célèbre encoche avec l’iPhone X en 2017. La société a conservé exactement le même compromis de conception d’écran jusqu’à cette année. L’iPhone 13 comporte également une encoche, mais il est légèrement plus étroit et plus haut qu’auparavant. Apple a besoin de cette découpe d’écran pour loger la caméra FaceTime et tous les composants de la caméra TrueDepth qui rendent possible l’authentification Face ID. L’encoche est un compromis entre une conception tout écran et le système de reconnaissance faciale 3D que personne d’autre dans l’industrie ne peut égaler. L’encoche est également une caractéristique de conception qui sépare l’iPhone des téléphones Android.

Face ID est arrivé sur l’iPad Pro après l’iPhone, mais il n’y a pas d’encoche sur la tablette. C’est parce que les iPad Pro disposent de cadres beaucoup plus grands autour de l’écran. Apporter Face ID au MacBook semble être la prochaine étape logique pour Apple. Bien qu’il y ait certainement beaucoup d’espace de lunette pour accueillir les composants Face ID, le MacBook a un autre problème. Le couvercle qui abrite l’écran est très fin. Il est beaucoup plus fin que l’iPhone et l’iPad Pro. Comme vous l’avez peut-être deviné, il est trop fin pour les composants de la caméra du système Face ID.

Des rapports plus tôt cette semaine ont indiqué que le MacBook Pro redessiné aura des lunettes plus fines qu’auparavant. Apple éliminera le logo qui était présent en bas de l’écran sur chaque modèle de MacBook Air et Pro. Mais ces rapports ne mentionnaient pas une encoche.

L’encoche de l’iPhone X abrite les caméras et capteurs Face ID, la caméra selfie et le haut-parleur. Source de l’image : Apple Inc.

Les rumeurs d’encoche du MacBook Pro

Sans Face ID dans l’image, la seule raison d’inclure une encoche dans l’écran du MacBook Pro est de maximiser la zone d’affichage sans réellement retirer la webcam. La caméra aura une résolution de 1080p, selon des rumeurs récentes.

Selon MacRumors, les rumeurs d’encoche du MacBook Pro proviennent de deux sources. L’un d’eux est un utilisateur chinois de Weibo. L’autre est un Redditor, qui dit qu’ils suivent les rumeurs d’Apple depuis des années et que les premières rumeurs d’encoche de MacBook Pro sont apparues il y a environ 60 jours.

Le Redditor affirme que plusieurs sources distinctes ont mentionné l’encoche récemment. De plus, ils pensent que les résolutions récemment divulguées par Apple pour les écrans 14 pouces et 16 pouces pourraient également soutenir la revendication d’encoche :

Ce sont tout ce que j’ai lu, mais j’ai une estimation de l’encoche. Rappelez-vous les fuites de résolution d’écran, qui provenaient directement des fichiers bêta macOS d’Apple : 3456 par 2234 et 3024 par 1964. Soustrayez 74 de la hauteur des deux, et vous obtenez un affichage 16:10 parfait, comme tous les MacBooks sur l’étagère à droite maintenant. Ce 74 est probablement la hauteur de l’encoche en pixels.

Même avec l’encoche, le MacBook Pro n’aura pas un design « tout écran ». La lunette inférieure sera plus épaisse que les autres, dit le Redditor.

La refonte du MacBook Pro

La fuite de Reddit indique que l’encoche du MacBook Pro comprend la caméra 1080p, les capteurs TrueTone et un microphone. Mais vous n’y trouverez aucun composant Face ID. Apple pourrait utiliser la même encoche sur le MacBook Air, qui fera l’objet d’une refonte majeure l’année prochaine.

Enfin, le Redditor a fourni plus de détails sur la refonte du MacBook Pro en dehors de l’encoche. Le clavier n’aura soi-disant pas de TouchBar, et il sera tout noir. Le capteur d’empreintes digitales Touch ID reste en place et obtient un rétro-éclairage comme les touches ordinaires, afin que les utilisateurs puissent le localiser facilement.

En ce qui concerne la disposition des ports, le côté gauche du MacBook Pro serait doté d’un nouveau connecteur MagSafe, de deux ports USB-C Thunderbolt et d’une prise audio 3,5 mm. Sur la droite, vous obtiendrez le port HDMI, SD et un troisième port USB-C. Fait intéressant, le chargement du MacBook Pro est possible via MagSafe ou USB-C.

Le MacBook Pro devrait présenter un corps plus épais et plus lourd et un châssis moins courbé. L’ordinateur portable comportera également deux grands fans, selon le Redditor. Nous n’aurons qu’à attendre lundi pour voir si l’une de ces affirmations se concrétise, en particulier la rumeur d’encoche.