C’est la saison des actes d’accusation contre les ransomwares, Feat. Chainalysis’ Gurvais Grigg

Cette semaine, les hôtes « Opinionated » Ben Schiller, Anna Baydakova et Danny Nelson s’entretiennent avec Gurvais Grigg, directeur mondial de la technologie du secteur public chez Chainalysis, une société d’enquête sur la blockchain.

Grigg a passé 23 ans au FBI, passant de stagiaire à directeur adjoint. Mais en avril, il a pris un virage professionnel et a rejoint une entreprise du secteur privé, qui aide souvent les forces de l’ordre à enquêter sur les crimes liés à la cryptographie.

Dans son article de blog d’introduction, Grigg a déclaré que la cryptographie devient un outil d’influence économique mondiale et qu’il est important que les États-Unis se tiennent au courant de la technologie, à moins qu’ils ne veuillent que des rivaux comme la Chine ou la Russie la dépassent. Mais pensons-nous que les États-Unis sont le meilleur flic crypto au monde ? Gurvais a quelques idées à partager à ce sujet.

2020 et 2021, en effet, sont devenus des années de pandémie de ransomware, avec des groupes de cybercriminels frappant un grand nombre d’entreprises aux États-Unis et en Europe. En réponse, le gouvernement américain a lancé une campagne massive contre les pirates, ou plutôt contre les personnes et les entités qui ont aidé ces pirates à encaisser des rançons cryptographiques.

Deux services de cryptographie russes ont déjà été sanctionnés, la société de négoce de gré à gré (OTC) Suex et le bot de trading de crypto Chatex, et un autre fondateur d’OTC, Denis Dubnikov, a été arrêté à Amsterdam il y a deux semaines, prétendument pour avoir aidé à blanchir les produits de les attaques de ransomware Ryuk.

Chainalysis a été impliqué dans certaines de ces enquêtes, et Grigg a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il y ait plus d’actes d’accusation, de sanctions et d’arrestations. En outre, il y aura probablement plus d’attaques de ransomware à l’avenir. Quel est le rôle d’entreprises comme Chainlaysis dans tout ça ?

