C’est la saison des dons

Nous sommes à un peu plus d’une semaine du 1er décembre, ce qui signifie que la période de Noël approche à grands pas. Mais il n’y a pas que nous, les gens ordinaires, qui devrions peut-être repenser nos cadeaux cette année…

En toute honnêteté, dimanche, le manager de la Roma, Jose Mourinho, a tenu sa promesse envers le prodige du club Felix Afena-Gyan, en achetant au Ghanéen une paire de nouvelles chaussures Balenciaga d’une valeur de 675 £ pour son doublé vainqueur du match contre Gênes.

Le bon, le mauvais et le laid des cadeaux de footballeur

Malheureusement, contrairement à « le spécial », tout le monde dans le monde du football n’est pas aussi généreux lorsqu’il s’agit de choisir des cadeaux pour leurs pairs.

De Kylian Mbappe à Cesc Fabregas, regardez la vidéo (ci-dessous) pour voir quelques-uns des bons, mauvais et carrément cadeaux ridicules que les footballeurs ont offerts et reçus.

