C’est la saison du crime grâce aux homicides pour les vacances

C’est la saison, vrais fans de crime.

Oxygène met tout en œuvre pour les vacances cette année, offrant une liste complète de nouvelles séries d’enquête tout au long du mois de décembre. Pensez à des histoires effrayantes qui se déroulent dans la nature sauvage de l’extrême nord-ouest, à des crimes choquants qui ont assombri le SoCal ensoleillé et, bien sûr, à des méfaits hivernaux qui ont gâché la douce saison des vacances.

L’événement spécial démarre avec de tout nouveaux épisodes de Homicide for the Holidays diffusés consécutivement du lundi 6 décembre au jeudi 9 décembre.

Cependant, vous n’aurez pas à attendre jusque-là pour savoir quel type de cas est en cours d’examen, car E! a un aperçu exclusif de ce qui va arriver sur Homicide for the Holidays.

Dans le clip ci-dessous, les personnes interrogées – y compris les responsables de l’application des lois, les membres des familles des victimes et plus encore – donnent un aperçu de plusieurs crimes horribles et des enquêtes qui ont suivi.

Un sujet frémit à l’idée d' »un meurtre brutal méticuleusement planifié », pendant les vacances tandis qu’un autre se souvient que leur communauté locale était « terrifiée » pendant ce qui est censé être la période la plus merveilleuse de l’année.