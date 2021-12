C’est la saison du manque de raison VAR

Photo de Marc Atkins/.

Musa et Ryan discutent des matchs de Premier League du week-end qui ont survécu à la multitude de reports, jettent un œil aux résultats en Europe et réagissent au tirage au sort de la Ligue des champions féminine

Musa et Ryan discutent des matchs de Premier League du week-end qui ont survécu aux nombreux reports, ainsi qu’aux nombreuses décisions controversées (04:07). Ils commencent par le match nul 2-2 des Spurs contre Liverpool, avant de toucher le grand point des Wolves à domicile contre Chelsea, Manchester City étendant son avance au sommet et la victoire d’Arsenal sur Leeds avant un bilan très rapide de la WSL (25:06 ). Ensuite, c’est le tour de l’Europe, à commencer par la Liga (26:07), y compris beaucoup d’amour pour le Rayo Vallecano et Séville, avant de se diriger vers la Bundesliga, qui a vu le Bayern entrer dans la trêve hivernale avec neuf points d’avance et Fribourg en troisième (31 :33). Ensuite, c’est le temps de la Serie A (33:36), avec Napoli battant Milan pour passer deuxième et Roma mettant quatre contre l’Atalanta, avant de conclure avec une réaction immédiate au tirage au sort de la Ligue des champions féminine (39:33).

Hôtes : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Productrice associée : Erika Cervantes

