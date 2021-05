C’est la seule chose qui empêche l’iPhone SE de détruire les téléphones Android de milieu de gamme – .

À partir de 399 $, l’iPhone SE de deuxième génération est l’un des meilleurs smartphones « milieu de gamme » que vous puissiez acheter. Et quand je dis « milieu de gamme », je parle du prix du téléphone, pas de ses fonctionnalités. L’iPhone SE 2020 n’offre pas le meilleur matériel qu’Apple a à offrir, mais il est livré avec un composant essentiel qui en fait un redoutable concurrent.

L’iPhone SE fonctionne sur le même System-in-Chip (SoC) que l’iPhone 11 : A13 Bionic. Cela signifie que l’iPhone SE est aussi rapide que toute la gamme iPhone 11, y compris les modèles Pro. Ce SoC n’arrive qu’en deuxième position derrière l’A14 Bionic de la série iPhone 12, donc l’iPhone SE sera plus rapide que la plupart des contemporains basés sur Android. Il surpasse les Galaxy S20, OnePlus 8 et Pixel 5, tous les combinés lancés en 2020. Et il ne sert à rien de comparer sa puissance aux téléphones de milieu de gamme Galaxy A51, OnePlus Nord et Pixel 4a qui coûtent à peu près autant que l’iPhone SE .

À 399 $, l’iPhone SE présente un compromis massif que les fournisseurs Android peuvent exploiter pour voler les clients vers leurs propres téléphones de milieu de gamme. Cependant, tout ce qu’il faudra, c’est un simple changement de conception pour Apple pour s’assurer que l’iPhone SE continue de battre tous ses concurrents Android.

Le classement suivant des ventes de smartphones d’Omdia montre que l’iPhone SE était le deuxième téléphone le plus vendu de 2020, avec 24,2 millions d’unités vendues l’année dernière. Apple a connu une année impressionnante malgré la pandémie, l’iPhone 11 continuant de se vendre extrêmement bien.

Classement des ventes de smartphones d’Omdia pour 2020 et 2019. Source de l’image : Omdia via WCCFTech

Les fabricants de téléphones Android ont souffert. Le téléphone le plus vendu de Samsung en 2020 était le Galaxy A51 de milieu de gamme, qui s’est vendu à 23,2 millions d’unités. Des estimations plus récentes des ventes de smartphones de Counterpoint Research montrent qu’Apple a remporté la bataille des ventes du premier trimestre de cette année, à la fois en termes de chiffre d’affaires et de volume.

Top 10 des ventes de smartphones au premier trimestre 2021 en termes de chiffre d’affaires (à gauche) et de volume (à droite). Source de l’image : Recherche du contrepoint

Le graphique ci-dessus nous indique que l’iPhone SE a représenté 1% des revenus au cours de la période, et que les revenus étaient assez importants pour l’industrie :

Les revenus mondiaux des smartphones ont franchi la barre des 100 milliards de dollars au premier trimestre 2021, établissant un record au premier trimestre grâce aux produits phares, qui ont raflé la plupart des bénéfices.

Si les données sont exactes, l’iPhone SE moins cher a rapporté la moitié des revenus du Galaxy S21 5G. Et le dernier produit phare de Samsung commence à 799,99 $. Apple doit avoir vendu un nombre incroyable d’unités iPhone SE au cours du premier trimestre pour accomplir cet exploit.

Rachel Lee de Samsung lors de l’événement Galaxy A52 et A72 Unpacked 2021.

Le seul problème de l’iPhone SE est son écran. Le combiné est doté de deux cadres supérieurs et inférieurs massifs qui ne ressemblent à rien d’autre sur le marché. Apple a combiné le design de l’iPhone 8 – lui-même un design raffiné et recyclé de l’iPhone 6 2014 – avec la puce A13 pour créer cet appareil.

Mais tous les rivaux directs de l’iPhone SE – des téléphones qui se vendent de 300 $ à 500 $ – présentent le même design : un écran perforé qui s’étend d’un coin à l’autre et d’un bord à l’autre. C’est le seul avantage réel des téléphones comme le Galaxy A51, le OnePlus Nord et le Pixel 4a par rapport à l’iPhone SE. Ils offrent aux acheteurs la même expérience d’écran que les androïdes haut de gamme, du moins en ce qui concerne la taille et le design de l’écran. Les designs des Galaxy A52 et A72 2021 présentés ci-dessus illustrent parfaitement ce que les clients attendent des écrans de smartphones. Certains acheteurs pourraient se soucier davantage de l’écran que des performances inférieures du SoC ou du fait que ces combinés de milieu de gamme ne sont pas aussi pérennes que l’iPhone SE.

iPhone SE (2023) dans la nouvelle finition Matte Purple avec écran Retina perforé réalisé par @aaple_lab | concept basé sur des fuites et mon avis #iPhoneSE #iPhone2023 #iPhone13 #WWDC21 #Apple #aaple_lab #iPhone #AppleiPhone pic.twitter.com/HyxdbhkwUJ – Apple Lab (@aaple_lab) 24 mai 2021

Certaines rumeurs prétendent qu’Apple envisage de lancer un iPhone SE avec un écran perforé à un moment donné dans le futur. Le combiné pourrait ressembler au concept d’Apple Lab que vous pouvez voir ci-dessus.

Un iPhone doté du même design que tous les autres combinés Android, doté du dernier processeur de la série A disponible et vendu au même prix qu’un téléphone de milieu de gamme, serait le plus grand cauchemar d’Android. La seule raison de ne pas acheter cet iPhone SE serait la fidélité à Android.

