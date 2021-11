C’est la seule offre Cyber ​​Monday Pixel 6 dont vous devriez vous soucier

Parmi les offres de téléphonie du Cyber ​​Monday encore disponibles après le Black Friday, vous êtes probablement le plus intéressé par le nouveau Pixel 6, l’un des meilleurs téléphones de l’année. Et avec le bon vieux téléphone à échanger, vous pouvez en obtenir un gratuitement ou acheter le Pixel 6 Pro mis à niveau pour aussi peu que 4 $ par mois.

Verizon offre un crédit de reprise important pour votre ancien téléphone lorsque vous achetez un Pixel 6 ou Pixel 6 Pro : jusqu’à 700 $ de réduction sur le Pixel 6 ou 6 Pro, ou jusqu’à 800 $ si vous changez d’opérateur. Cela couvrira le coût total du Pixel 6 et ne laissera presque rien pour le Pro. Vous aurez juste besoin d’un nouveau forfait Illimité pour l’accompagner.

AT&T, quant à lui, offre 375 $ de réduction sur le Pixel 6, aucun échange requis. À partir de là, vous pouvez obtenir jusqu’à 200 $ de réduction avec un échange, ce qui ramène le prix potentiel à 175 $. Ou, si vous optez pour le Pixel 6 Pro avec AT&T, vous ne bénéficierez pas d’une remise, mais vous obtiendrez jusqu’à 800 $ de crédits d’échange, ce qui ramènera votre coût mensuel à moins de 4 $/mois.

Si vous ne souhaitez pas vous engager auprès d’un opérateur, vous pouvez économiser 100 $ sur le Pixel 6 chez Best Buy. Mais cela vous laisse toujours sur le crochet pour des centaines ; vous ne verrez pas non plus de réduction sur le Pixel 6 Pro en rupture de stock.

Nous sommes ravis de voir que notre offre Black Friday Pixel 6 préférée n’a pas disparu. Avec Verizon, vous pouvez échanger un téléphone économique comme le Pixel 3a ou le Moto G Power (2020) et obtenir 350 $ de réduction, tandis que tout produit phare récent du Galaxy S9 ou du Pixel 4 vous fera économiser 700 $.

Quant à AT&T, il vous donne de la monnaie pour les transactions sur le Pixel 6 mais un crédit amélioré pour le Pixel 6 Pro. Par exemple, un Galaxy S9 vous permettra d’obtenir 35 $ de réduction sur le Pixel 6 ou 800 $ de réduction sur le Pixel 6 Pro. Non, ce n’est pas une faute de frappe !

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont de loin nos deux téléphones Android préférés, et ils viennent tout juste de sortir. Les obtenir à des prix aussi bas, en échange de n’importe quel vieux téléphone qui prend la poussière dans un tiroir quelque part, est une affaire incroyable. Honnêtement, vous pouvez même acheter un vieux téléphone à bas prix pendant le Cyber ​​Monday, puis l’échanger à un prix plus avantageux avec un opérateur.

Si vous attendiez d’acheter un Pixel, c’est le moment ; vous ne verrez peut-être plus ce genre de remise de reprise de si tôt !

